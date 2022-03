Montpellier-Nice: les Aiglons sauvent un point à 10 contre 11

Pénalisé par l'exclusion de Dante à la demi-heure de jeu, Nice a su sauver un point sur la pelouse de Montpellier et conserve trois points d'avance sur Marseille, qui joue ce dimanche à Brest.

Nice s'en sort bien. Finaliste de la Coupe de France et vainqueur face au Paris Saint-Germain le week-end dernier, le Gym ramène un point de son voyage à Montpellier (0-0), samedi pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Au vu de la physionomie des évènements, avec l'exclusion de Dante en première période, ce petit point fait le bonheur des Aiglons et comptera pour la suite de la saison niçoise, alors que Marseille n'est à trois points derrière avant son déplacement à Brest ce dimanche (20h45).

Savanier rate sa panenka

Sous le déluge, ce choc entre prétendant européen ne tarde pas à s'envenimer puisqu'Andy Delort trouve le poteau dès la quatrième minute devant ses anciens supporters, qui ne l'ont pas épargné tout au long de la rencontre. Chahuté, les Montpelliérains réagissent vite par l'intermédiaire d'Elye Wahi et de Joris Chotard. Mais l'attaquant et le milieu du MHSC n'arrivent pas à inquiéter Walter Benitez. Le gardien du Gym monte petit à petit en température, avec une tentative de Maxime Estève repoussée sur sa ligne.

Bousculés, les hommes de Christophe Galtier connaissent un terrible coup du sort avec l'exclusion de Dante à la demi-heure de jeu pour une faute dans la surface sur Wahi. Heureusement pour le dauphin du PSG, Téji Savanier manque complètement sa panenka et Benitez n'a aucun mal à se saisir du ballon.

Défense héroïque, attaque inexistante

Plus ambitieux au retour des vestiaires malgré l'infériorité numérique, Nice ne réussit pas pour autant à se montrer dangereux devant les buts de Jonas Omlin (8 tirs, aucun cadré). Au contraire des Montpelliérains, qui touchent une deuxième fois du bois sur une frappe de Valère Germain, une nouvelle fois repoussée par le poteau. Souverains dans la surface niçoise, les attaquants du MHSC n'arrivent pas à percer le verrou et Benitez est secondé par Kephren Thuram pour sauver un incendie allumé par Valère Germain dans les derniers instants du match.

"C'est un très bon point pris à la Mosson contre une très belle équipe de Montpellier. La physionomie du match a été assez compliquée et discutable mais on a réussi à faire avec et à arracher un point. On peut se satisfaire de ça aujourd'hui. (Sur l'exclusion de Dante) Je pense qu'on aurait pu jouer à onze tout le match. Cette faute d'arbitrage, entre guillemets, elle se discute. Le pénalty, que (l'arbitre) le siffle ou pas, c'est sa décision. Mais c'est plus le rouge qui est discutable je pense. On a fait avec, on s'est adapté et on l'a plutôt bien fait", a souligné Jean-Clair Todibo au micro de Prime Video au coup de sifflet final.

Ce 0-0 est une bonne affaire pour les concurrents des deux équipes dans la course à l'Europe, puisque Marseille peut revenir à la hauteur de Nice en cas de succès à Brest dimanche, alors que Montpellier reste 11e et pourrait voir le peloton s'échapper en première partie de tableau.