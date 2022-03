Montpellier-Nice: les explications de Turpin sur l'exclusion de Dante

Après le nul entre Montpellier et Nice (0-0), Clément Turpin s'est entretenu avec Dante et Christophe Galtier à la suite du carton rouge reçu par le capitaine brésilien en première période. En conférence de presse, l'entraîneur niçois a révélé les explications de l'arbitre.

"J'ai demandé à voir M. Turpin, qui nous a reçu de manière trasnparente et dans un bon état d'esprit. Quelques années en arrière, l'histoire de la double peine a été supprimée. À partir du moment où c'est un acte d'anti-jeu et non un geste défensif raté, il considère qu'il y a faute et que c'est sanctionné d'un carton rouge", a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse.

"Ce carton rouge est très sévère"

Exclu à la 35e minute après un accrochage avec Elye Wahi dans la surface, Dante a donc laissé ses partenaires à dix, au grand désespoir de son entraîneur. "Je lui ai simplement demandé poliment de prendre le temps et de revoir l'action parce que je considère qu'il n'y a pas de geste d'anti-jeu mais beaucoup de vice et de malice du jeune attaquant montpelliérain. Mais cela se respecte. Je trouve que ce carton rouge est très sévère. Je lui ai simplement demandé de bien analyser toutes les images avant de faire son rapport."

Cette expulsion a visiblement touché le capitaine de Nice, qui sera suspendu pour le choc face à l'OM, dimanche 20 mars. "Il considère qu'il y a une injustice, et je considère avec lui qu'il y a une mauvaise interprétation de la situation, ajoute Galtier. Le VAR parle avec M. Turpin et va dans son sens. J'apprécie le fait que M. Turpin nous explique précisément. S'il y avait eu faute sur un ballon au sol sur un geste défensif raté, il y aurait eu pénalty et carton jaune. Il n'a pas revu les images car il a été conforté par ses collaborateurs qui eux, ont vu les images."