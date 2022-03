OM-Nice: pourquoi Payet a laissé Milik tirer le penalty

Dimitri Payet devait tirer le penalty obtenu par l’OM face à Nice (2-1), dimanche. Mais c’est finalement le Polonais Arkadiusz Milik qui s’est exécuté en ouvrant le score après avoir obtenu l’accord de son équipier.

Préservé à Brest (1-4) la semaine dernière, Dimitri Payet a retrouvé sa place de titulaire et son brassard de capitaine, dimanche lors de la victoire face à Nice (1-2). Et il a tenu son rôle de leader sur la première action décisive de la rencontre: le penalty transformé par Arkadiusz Milik pour ouvrir le score juste avant la pause (1-0, 45e+3). Payet devait frapper mais il a finalement le soin à son coéquipier polonais de le faire.

"Il m'a fait un signe de la tête"

"Je devais le tirer mais je l’ai vu prendre le ballon et il m’a fait un signe de la tête, a-t-il a confié à la presse à l’issue de la rencontre. J’ai toujours dit que les attaquants marchaient à la confiance et aux buts. Je lui ai dit: ‘si tu le mets, il n’y a pas de problème, prends-le’. Il l’a mis et je suis très content pour lui."

L’ancien joueur de Naples a inscrit son septième but de la saison en championnat et le 20e de la saison, toutes compétitions confondues (en 31 matchs). Cédric Bakambu a fait le break pour l’OM en deuxième période avant que Mario Lemina ne réduise l’écart dans le temps additionnel. Le clan niçois a pesté contre l’arbitrage à l’issue de la rencontre. Les Aiglons réclamaient un penalty pour une faite de William Saliba sur Andy Delort.

Grâce à ce succès, l’OM est deuxième de Ligue 1 à 12 points du PSG, leader. "Cela nous fait une quatrième victoire d'affilée toutes compétitions confondues, on se réjouit, a confié Jorge Desio, adjoint de Jorge Sampaoli, suspendu. C'est un groupe courageux qui cherche toujours le résultat, qui essaie toujours, en tous cas. C'est vrai qu'on avait du mal à gagner à domicile. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on prépare tous les matchs pour les gagner. Je ne sais pas si ça sera un déclic, espérons-le. On a fait une très bonne première période. Ensuite on a moins eu le ballon, on a essayé de récupérer les ballons, de bien défendre. On a quand même reculé et on a dû protéger le résultat. Je ne veux pas parler d'arbitrage, je n'ai pas d'avis sur cette action."