OM-Nice: victoire logique des Marseillais, qui retrouvent la deuxième place

Dominateur à domicile, l'Olympique de Marseille a décroché un succès précieux contre Nice (2-1), dimanche, pour s'installer à la deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG et devant Rennes.

L'Olympique de Marseille s'accroche à sa place de dauphin. Dans le choc de la 29e journée de Ligue 1, dont l'ambiance était annoncée très chaude, les Phocéens recevaient Nice, à égalité de points avec eux avant le début du match. Grâce à un penalty d'Arkadiusz Milik, puis un but en fin de match de Cédric Bakambu, ils s'en sont sortis avec une victoire méritée (2-1), non sans quelques frayeurs.

L’entame du match avait d’emblée établi les ambitions marseillaises. Dans le premier quart d’heure, les hommes de Jorge Sampaoli ont confisqué le ballon à leurs adversaires, s’offrant plusieurs situations dangereuses. Mais Nice a répondu en se montrant dangereux en contre, à l’image du centre dangereux de Melvin Bard (24e) repris par Calvin Stengs, qui a frôlé le poteau. Côté phocéen, c’est un coup franc de Dimitri Payet, déposé sur la tête de William Saliba, qui a fait se lever le public du Vélodrome (27e) mais la main de Walter Benitez n’a pas tremblé.

Milik au meilleur moment

Après deux matchs ratés pour blessure musculaire, Payet était impliqué dans tous les gros coups marseillais de cette première période, notamment une frappe enroulée des 25 mètres qui a caressé la lucarne (40e). Il était aussi présent pour le premier tournant du match, un une-deux dans la surface avec Cergiz Ünder, qui a mené à un penalty. Malgré les protestations azuréennes, l’offrande a été convertie par Arkadiusz Milik (1-0, 45e+4) et l’OM a donc logiquement rejoint les vestiaires en tête.

Cet avantage a failli être réduit à néant dès le retour des vestiaires, mais l’arbitre a à raison refusé un but à Andy Delort (48e), pour une position de hors-jeu de Stengs au début de l’action. Mais l’avertissement a donné le ton pour un début de deuxième période animée, où les Niçois ont évité de peu le but du break, sur une énorme frappe de Pape Gueye repoussée par Benitez.

Lemina trop tard

Plus entreprenants, les Aiglons ont alors mis Pau Lopez sous pression à plusieurs reprises, mais le gardien s’est montré impeccable sur une tentative de Delort (71e). Et c’est bien l’OM, après avoir beaucoup vendangé, qui a finalement su se mettre à l’abri, grâce à un contre rondement mené et conclu victorieusement par Bakambu (2-0, 89e). Jetant toutes leurs forces dans la fin de match, les Niçois ont réduit l’écart grâce à Mario Lemina après un coup franc (2-1, 90e+2), mais trop tard pour espérer l’emporter.

Au classement, les Marseillais (2es, 53 points) font une belle opération en distançant leurs adversaires du soir (4es, 50 points), même s'ils restent à 12 points du leader, le Paris Saint-Germain. Leur victoire profite aussi à Rennes, large vainqueur de Metz (6-1) plus tôt dans la journée et désormais installé sur le podium (3es, 52 points).