OM-OL: Gigot raconte sa folle célébration avec les supporters

Samuel Gigot a offert un succès important à l’OM en inscrivant le seul but du match face à Lyon (1-0), dimanche. Il a partagé ce moment d’exaltation avec les supporters après des dernières semaines compliquées.

Marseille a relevé la tête en s’imposant face à Lyon (1-0), dimanche, cinq jours après la désillusion contre Tottenham (1-2) et l’élimination de toutes les compétitions européennes. Samuel Gigot inscrit l’unique but de la rencontre, mettant ainsi fin à une série de quatre matchs consécutifs sans victoire de son équipe en Ligue 1. Alors le défenseur a exulté et fêté ce but en se jetant vers les supporters dans les tribunes.

"J’ai failli tout arracher, c’était trop beau"

"C’est incroyable, sourit le natif d’Avignon. Pour moi, c’est magnifique de marquer dans un ‘olimpico’, j’en ai rêvé de mettre ce but, c’est exceptionnel. Le plus important, c’est la victoire ce soir. C’est venu naturellement. J’ai tout lâché! J’ai failli tout arracher, c’était trop beau. Nos supporters sont exceptionnels depuis le début. C’était difficile pour nous après cette contre-performance mardi en Coupe d’Europe. Le meilleur des remèdes était de gagner ce soir à la maison, face à Lyon. C’est une belle victoire."

L’OM a débuté la soirée dans un contexte un peu compliqué puisque les supporters ont sifflé leur entraîneur Igor Tudor après cette série de contre-performance et notamment la cruelle élimination européenne. Alors qu’ils étaient encore potentiellement qualifiés en Ligue Europa, les Marseillais se sont inclinés dans les arrêts de jeu face à Tottenham (1-2), mardi, disant adieu à toutes les compétitions européennes dès la phase de poule de la Ligue des champions.

"C’était assez compliqué les deux jours après le match, remarque Gigot. On a tout donné, tout lâché sur le terrain même si la deuxième mi-temps a été compliquée. Ça forge aussi le caractère d’une équipe de gagner dans la souffrance. On a su le faire donc c’est bien."