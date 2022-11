OM-OL: Gigot stoppe l’hémorragie et replace Marseille au pied du podium

L’OM s’est imposé face à l’OL, ce dimanche, ne clôture de la 14e journée de Ligue 1 (1-0). Après une semaine cruelle en Coupe d’Europe, Marseille s’est relancé grâce à une tête de Samuel Gigot. Le club phocéen reprend ses distances sur Lyon et revient tout près du podium.

Il a sauté par-dessus les panneaux publicitaires pour venir s’accrocher au filet, en hurlant sa joie au bas du virage. Devant des supporters en délire. Totalement en transe, Samuel Gigot s’est offert un moment inoubliable ce dimanche au Vélodrome. Son plus beau depuis son arrivée à l’OM l’été dernier. Le défenseur de 29 ans, natif d’Avignon, a inscrit l’unique but du choc face à l’OL, en clôture de la 14e journée de Ligue 1 (1-0). A la réception d’un corner de Jordan Veretout, l’ancien du Spartak Moscou a croisé sa tête pour tromper Anthony Lopes juste avant la mi-temps (43e). De quoi enflammer les tribunes et récompenser un premier acte à l’avantage des Marseillais.

Les Ciel et Blanc ont ensuite serré les dents pour résister au début de révolte des Lyonnais, qui ont manqué de mordant et de talent pour renverser la situation. Après une entame particulièrement pauvre, Laurent Blanc a sorti Houssem Aouar et Moussa Dembélé dès la pause, pour lancer Jeff Reine-Adelaïde et Karl Toko-Ekambi. Sans parvenir à trouver la faille, malgré une nette amélioration. Igor Tudor a fait entrer Mattéo Guendouzi à l’heure de jeu, puis Dimitri Payet dans les dernières minutes. Gigot, le héros de la soirée, a dû sortir prématurément après s’être fait poser un bandage autour de la tête.

L’OM talonne Rennes, l’OL replonge dans ses doutes

Globalement, cet "Olympico" a manqué de rythme et d’occasions entre deux équipes en mal de certitudes. Avant cette affiche, l’OM, éliminé de toute compétition européenne dans la semaine, n’avait remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs de L1. Avec l’arrivée de Laurent Blanc sur son banc, l’OL restait sur deux succès de rang, mais le doute est encore présent dans l’esprit des Gones. Ce revers dans la cité phocéenne les laisse 8e au classement, avec 7 points de retard sur Marseille, qui se retrouve au pied du podium, juste derrière le Stade Rennais.

Les Lyonnais boucleront leur première partie de championnat en recevant vendredi le Stade Brestois (21h). Deux jours avant que les Phocéens ne se rendent à Louis II pour défier Monaco, dimanche soir (20h45). Il sera ensuite temps de basculer sur la Coupe du monde 2022 au Qatar. Avec des vacances et une préparation inhabituelle pour les non-concernés.