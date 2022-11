OM: "Je préférerais qu’on soit nuls mais victorieux", Veretout réclame des résultats avant le choc contre l'OL

Le milieu de l’OM Jordan Veretout évoque la mauvaise passe de son équipe à quelques heures d’affronter l’OL au Stade Vélodrome (dimanche, 20h45). L’international français se veut rassurant, notamment au regard du contenu des matchs.

"Je n’ai pas trop dormi dans la nuit de mardi à mercredi en repensant aux détails fatals". Comme beaucoup de Marseillais, Jordan Veretout a eu du mal à digérer la défaite dans le temps additionnel cette semaine contre Tottenham en Ligue des champions (1-2). Dans un entretien au JDD, le milieu olympien revient sur les résultats décevants de son équipe avant de recevoir l’OL, ce dimanche soir (20h45).

"Je préfère retenir la belle image qu’on a donnée en jouant la qualification jusqu’au bout, déclare-t-il au sujet de l’élimination européenne. Pour revivre des émotions positives dans un an, ça passe par des victoires contre Lyon et Monaco. On n’est pas largués et la saison est encore longue. On veut aussi un titre, donc on sera à fond en Coupe de France. Le vestiaire est déçu mais pas abattu ni découragé".

"Le plaisir ne vient qu'avec la victoire"

Interrogé au sujet des prestations de son équipe, qui joue bien mais ne gagne plus, Veretout relativise. "Le plaisir ne vient qu’avec la victoire, rappelle-t-il. Je préférerais qu’on soit nuls mais victorieux. Je dis que notre jeu est cohérent et qu’il ne manque pas grand-chose pour repartir. Une victoire contre Lyon ramènerait le sourire".

Un discours qui rappelle celui de son coach Igor Tudor, insistant ces derniers temps sur les bonnes prestations de ses joueurs malgré l’absence de résultats. "Il est convaincant, estime l’international français (5 sélections) au sujet de l'entraîneur croate. Il a des idées précises. Avec l’Hellas Vérone, il a gêné beaucoup d’équipes avec des joueurs de qualité intérieure à ceux qu’on a aujourd’hui. Croyez-moi, on travaille beaucoup pour éliminer les petites erreurs. On va vite se corriger".

"Le Mondial? Je traverse une bonne période, j'ai envie d'y aller"

Jordan Veretout évoque ensuite sa forme actuelle, en progression par rapport au début de saison. "Depuis trois ou quatre matchs, j’ai élevé mon niveau, reconnaît-il. Je me crée des occasions que je n’avais pas auparavant. Reste à marquer ou à donner la dernière passe à mes équipiers. Je sens que ça va venir."

Appelé lors du dernier rassemblement des Bleus sans jouer, il espère également profiter des forfaits de Pogba et Kanté pour être convoqué par Didier Deschamps pour le Mondial. "Mercredi soir, je serai devant la télé pour l’annonce de la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde, apprend-il. Je traverse une bonne période, j’ai envie d’y aller. J’ai déjà été champion du monde avec les moins de 20 ans (en 2013). Allez au Qatar, ce serait un rêve".