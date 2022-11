OM-OL: Laurent Blanc, "l'électrochoc" qui remet Lyon sur les rails

Avec deux victoires consécutives, l'OL version Laurent Blanc retrouve des couleurs avant son déplacement à Marseille, ce dimanche (20h45). Si beaucoup reste encore à faire pour espérer atteindre les objectifs fixés, le nouveau coach lyonnais (se) plaît entre Rhône et Saône.

Le poing serré, le sourire bien accroché. Au coup de sifflet final, dimanche dernier, Laurent Blanc savoure sa première au Groupama Stadium. Une première victorieuse devant 55.780 spectateurs. Pour la première fois depuis près de deux mois, l'OL gagne enfin devant son public. Trois points acquis au forceps face à une séduisante équipe du LOSC (1-0). Comme huit jours plus tôt, avec le but rageur d'Alexandre Lacazette à Montpellier (1-2).

"On aurait joué Lille il y a deux semaines, on n’aurait pas gagné ce match", confie alors l'ancien coach de Bordeaux et du PSG. "Peut-être, oui", concède quelques jours plus tard Houssem Aouar. Au placard, ou presque depuis le début de saison (30 minutes jouées début août sous Peter Bosz), le milieu de terrain de 24 ans est l'un des grands gagnants de ce changement sur le banc lyonnais.

"C'est un coach qui aime énormément le jeu, il est très clair dans ce qu'il veut, c'est-à-dire beaucoup de mouvement. C'est quelqu'un de très exigeant aussi, détaille celui qui vient d'enchaîner trois titularisations en trois matchs. Il amène aussi beaucoup de confiance, de par son discours, sa prestance avec tout ce qu'il a fait dans le foot".

"On sent qu'il y a une âme qui est revenue"

Un constat partagé du côté des supporters. "Son arrivée a été un déclic pour certains. Même si physiquement l'équipe pèche un peu, on sent qu'il y a une âme qui est revenue, assure Thierry Boirivent, vice-président des Rouge&Bleu. L'électrochoc est là. Ce n'est pas que Peter Bosz ne savait pas faire, c'est qu'on était à un point de non-retour. Laurent Blanc est arrivé avec ses principes, il en a parlé avec les joueurs et leur a redonné le goût de la victoire".

Une méthode qui infuse à tous les niveaux. Au club, l'ambiance est décrite comme plus sereine, plus apaisée. Les résultats aident forcément. Mais la personnalité de Laurent Blanc n'y est pas étrangère. Un caractère plus ouvert que son prédécesseur, assure-t-on en interne. "Apparemment, c'était l'homme de la situation. J'espère que ça va se confirmer dans les semaines à venir, et jusqu'à la fin de saison, pour qu'on arrive à grappiller jusqu'au top 5, voire un peu plus, ajoute Thierry Boirivent. Mais il ne faut pas crier victoire trop vite", tempère-t-il.

D'abord, parce que l'urgence comptable reste d'actualité malgré les six points pris en deux sorties. Ensuite, parce que les carences de l'OL, physiques comme tactiques, ne sont pas réglées. Ce sera d'ailleurs tout le travail de Laurent Blanc pendant la trêve internationale. Et le principal intéressé, auteur d'un coup tactique aussi indispensable que déterminant à la mi-temps face à Lille, assume de "parer au plus pressé". "J'attends avec impatience la deuxième partie de championnat pour travailler une manière de jouer qui nous sera peut-être plus favorable et qui nous ressemblera, dit-il. Pour l'instant, on essaie de prendre des points, c'est le plus important".

Déjà, "il y a du mieux", assure-t-il. "Du mieux dans la communication, le discours, les échanges. Je sens qu'il y a des gens qui ont envie de prendre part à ce début d'histoire. Pour qu'il y ait une histoire, il faut des joueurs, un entraîneur, un staff. Et pour que ça marche bien, il faut des résultats". Quoi de mieux, alors, que la ferveur du Vélodrome pour souder un groupe à l'état d'esprit retrouvé ?