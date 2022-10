Montpellier-OL: premier succès dans la douleur pour Blanc grâce à Lacazette, fin de la terrible série

L'Olympique Lyonnais a mis fin à une série de six matchs sans victoire en Ligue 1, samedi en s'imposant (2-1) sur le fil à Montpellier grâce à son capitaine Alexandre Lacazette, passeur décisif puis buteur à la 90e minute.

Dominateur puis chahuté, Lyon a puisé dans ses ressources pour l’emporter en fin de match à la Mosson, empochant à Montpellier un précieux succès (2-1) qui lui permet de casser une spirale négative qui s’arrête donc à six matchs consécutifs sans le moindre succès en Ligue 1. La dernière victoire lyonnaise remontait au 3 septembre, face à Angers (5-0), lors de la 6e journée.

Emmené par Alexandre Lacazette, passeur puis auteur du but salvateur (89e), Lyon renoue avec le succès avant d’aborder un périlleux enchaînement de trois matches (Lille, Marseille et Nice) avant la trêve internationale liée à la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre).

Si le premier match de Laurent Blanc s’était soldé par une défaite encourageante à Rennes (2-3), concédée en fin de match, le scénario du jour devrait rehausser le niveau de confiance de ses joueurs. "Ces points font beaucoup de bien, a confirmé Alexandre Lacazette, soulagé, au micro de Prime Video. On va pouvoir respirer cette semaine, pouvoir voir des sourires, travailler tranquillement et sereinement."

Laurent Blanc, pressé par la nécessité de prendre des points, espérait valider les progrès entrevus la semaine à l’entraînement pour ramener quelque chose sur le plan comptable. Et son équipe avait en effet belle allure après 40 minutes à faire pleuvoir les occasions sur le but de Jonas Omlin.

Les deux équipes ont fini à dix

Mais la sortie sur blessure du gardien montpelliérain, survenue après l’ouverture du score d’Houssem Aouar (33e), proche du doublé dans la foulée (39e), a coïncidé avec un changement de physionomie dans cette partie. Montpellier a alors sonné la révolte, semant le doute dans les esprits lyonnais. Au retour des vestiaires, la domination lyonnaise était nettement moins nette que dans le premier acte, Montpellier trouvant des solutions sur les côtés avec Cozza notamment. Le latéral a d’ailleurs frôlé l’égalisation (50e) sur coup de pied arrêté, manquant sa tête à bout portant au second poteau, sur un corner tiré par Téji Savanier et prolongé par Diomandé.

Quelques instants plus tard, Lacazette a gâché une incroyable occasion de doubler la mise sur une situation de deux contre un mal négociée, avec une passe beaucoup trop molle pour Dembélé qu’il a tardé à servir alors que son coéquipier avait le but vide face à lui. Le déficit physique des joueurs lyonnais s’est alors fait de plus en plus pesant dans les jambes. Et comme face à Rennes, la sortie de Jérôme Boateng pour Damien Da Silva a produit le pire. Lyon a concédé l’égalisation sublime de Wahi, parvenu à tromper la vigilance de Damien Da Silva sur un superbe service de Jordan Ferri dans le dos de la défense lyonnaise.

On pensait Lyon condamné à subir une nouvelle déception, à force de voir Kamara, le gardien remplaçant, écœurer ses attaquants. Mais c’était sans compter sur la vaillance des joueurs lyonnais, déterminés à forcer leur destin à dix contre dix, après les exclusions de Diomandé et Mavididi (74e). Précieux d’un bout à l’autre de l’action dans sa construction, Maxence Caqueret a décalé Lacazette sur la gauche, permettant à ce dernier de déclencher une lourde frappe du gauche qui n’a laissé aucune chance à Kamara. La rage de Lacazette était à la hauteur du soulagement et du bonheur retrouvé pour cette équipe de Lyon qui grimpe provisoirement à la 8e place du classement.