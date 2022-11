OM-OL: Blanc et Aouar pointent la "malchance" de Marseille sur les derniers matchs

En conférence de presse ce vendredi, Laurent Blanc et Houssem Aouar ont noté avant l'Olympico que l'OM était actuellement dans une période de "malchance". L'entraîneur et le milieu de l'OL se méfient fortement d'un rebond au Vélodrome lors d'un match qui comptera pour la 14e journée de Ligue 1.

L'OL a l'occasion de confirmer ses progrès dans un match toujours important au cours d'une saison. Ce dimanche, les Gones se déplacent à Marseille lors de 14e journée de Ligue 1. Restant sur deux succès de rang en championnat, le club rhodanien va retrouver un adversaire qui a connu un nul et quatre défaites lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues.

Passé en conférence de presse ce vendredi, Houssem Aouar s'est méfié malgré tout de l'analyse qui pourrait être tirée des résultats récents de l'OM. "Là-bas ce n'est jamais facile. Un match reste un match même si on a eu des victoires là-bas. On y va avec confiance et avec humilité aussi. L'OM est une équipe malchanceuse sur ses derniers matchs, a estimé le milieu de terrain. Une réaction de l'OM est possible et ce serait logique. Ils vont vouloir se rattraper devant leurs supporters."

Revenu en grâce depuis l'arrivée de Laurent Blanc, après un début de saison compliqué, Houssem Aouar a souvent brillé face à l'OM. "ll n'y a pas d'explications mais c'est ce genre de matchs que j'aime bien jouer. Je vais y aller avec la même envie et essayer d'apporter au maximum pour l'équipe", a lancé Aouar pour qui l'Olympico représente "un match particulier", d'autant plus sans le derby face à Saint-Etienne cette saison.

Blanc veut "répondre dans le domaine athlétique"

Le constat d'Houssem Aouar est en tout cas partagé par Laurent Blanc, qui a eu une semaine pour préparer la rencontre, au contraire d'Igor Tudor, qui a connu la défaite et l'élimination mardi (2-1) en Ligue des champions face à Tottenham. "Marseille est en malchance totale. Ils ont fait un bon match à Paris, ils perdent contre Lens alors qu'ils pouvaient mener 4-0 à la mi-temps. Faisons un bon match", a noté le technicien de l'OL, pour qui il faudra "répondre dans le domaine athlétique" même si "cela ne suffit pas".

Huitième du classement, l'OL compte 20 points, soit quatre unités de retard sur l'OM. Cette rencontre s'inscrit surtout dans un contexte particulier, avec la pause forcée en raison de la Coupe du monde qui approche. Avant cet événement, les Lyonnais n'auront plus que la réception de l'OGC Nice à aborder.