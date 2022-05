OM-OL: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le choc de Ligue 1

La 35e journée de Ligue 1 se termine ce dimanche par un Olympico toujours très attendu entre Marseille et Lyon au Vélodrome (20h45). Un choc à suivre sur Amazon Prime Vidéo et à la radio sur RMC.

C’est un duel toujours particulier. Entre enjeu sportif et rivalité historique. Dauphin du PSG, l’OM accueille ce dimanche soir l’OL (20h45), au Vélodrome, en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Un choc à suivre la télévision sur Amazon Prime Vidéo, mais aussi à la radio sur RMC, et en direct commenté sur le site et l’application RMC Sport.

Côté marseillais, l’objectif est de gagner pour consolider la deuxième place et reprendre six points d’avance sur le Stade Rennais, qui l’a emporté samedi face à Saint-Etienne (2-0). Dominés jeudi par le Feyenoord Rotterdam (3-2) en demi-finale aller d’Europa Conference League, les hommes de Jorge Sampaoli veulent aussi reprendre confiance et préparer au mieux la manche retour programmée dans quatre jours à domicile. Côté OL, la situation est bien différente.

Lopes pas certain de démarrer

Seulement huitième au classement, l’équipe de Peter Bosz doit l’emporter pour rester au contact dans la course aux places européennes. "Il reste encore quatre matchs, on y croit, tout est encore possible, a martelé cette semaine le technicien néerlandais. On sait que ça sera difficile mais Marseille a joué jeudi et peut-être que c'est un petit avantage pour nous."

Il est toujours privé de Jason Denayer, Sinaly Diomandé, Maxence Caqueret et Rayan Cherki, blessés ou en phase de reprise. Absent lors des quatre derniers matchs, Anthony Lopes est lui de retour dans le groupe mais il n’est pas certain de débuter. Jorge Sampaoli, lui, sera peut-être tenté de faire souffler certains cadres au coup d’envoi au cœur d’un calendrier très chargé.

A l’aller, sa formation s’était inclinée (2-1) dans un Groupama Stadium vide, lors d’un match joué deux mois après le jet de bouteille sur Dimitri Payet et la cacophonie qui avait suivi.