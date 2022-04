OM-OL: Bosz déclare sa flamme à Sampaoli, un entraîneur "très intéressant"

Avant le choc de la 35e journée de Ligue 1 entre l’OM et l’OL, dimanche à 20h45, Peter Bosz a encensé Jorge Sampaoli, ce vendredi en conférence de presse.

S’il y aura sans doute beaucoup de tension sur la pelouse du Vélodrome pour l’Olympico, ne comptez pas sur Peter Bosz pour dire du mal de Jorge Sampaoli. Bien au contraire. Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du choc de la 35e journée de Ligue 1 entre l’OM et l’OL (ce dimanche à 20h45), le coach lyonnais a déclaré sa flamme à son homologue marseillais. Ou du moins dressé un portrait flatteur de l'Argentin.

>> Revivez la conférence de presse de Bosz et Lopes

"Je me rappelle surtout de l’époque où il était entraîneur du Chili (entre 2012 et 2016, ndlr), s’est remémoré Bosz. Il a joué avec beaucoup d’agressivité et de pressing devant, et aussi avec deux défenseurs centraux qui étaient très petits… mais quelle énergie! J’ai entraîné l’un de ses joueurs (à Leverkusen, ndlr), Charles Aranguiz. Il me parlait beaucoup de Sampaoli. C’est un entraîneur très intéressant, qui a beaucoup de jeux tactiques différents."

"Malheureusement, je ne peux pas parler avec lui"

"C’est intéressant ce qu’il fait avec son gardien et avec son latéral droit qui devient milieu défensif avec le ballon, a poursuivi le technicien néerlandais, déçu de ne pas pouvoir échanger avec son homologue. Malheureusement, je ne peux pas parler avec lui, car il ne parle ni français."

Dimanche soir, au Vélodrome, les deux Olympique vont jouer très gros. D’un côté, Marseille doit à tout prix engranger des points pour sécuriser sa deuxième place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. De l’autre, Lyon veut encore croire à une remontée fantastique dans le top 5, afin de décrocher un billet pour une Coupe d’Europe.