OM: "On est proche", Balerdi croit Marseille capable de tenir tête au PSG

A un peu plus d'une semaine du Classique face au Paris Saint-Germain et à la veille de recevoir Ajaccio pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, le défenseur de l’OM Leonardo Balerdi s’est exprimé ce vendredi sur la lutte pour le titre. Pour l’Argentin, la formation phocéenne a les moyens de titiller l’ogre parisien cette saison si elle ne perd pas de points en route.

Regarder le PSG dans les yeux. Au vu de l’effectif XXL des champions de France, la mission s’annonce périlleuse pour tous ses adversaires. Pourtant, après neuf journées de championnat, l’OM est toujours dans la roue du leader parisien. Avec seulement deux points de retard avant de recevoir Ajaccio samedi et surtout de se rendre au Parc des Princes dans une semaine pour le Classique, l’Olympique de Marseille veut croire en sa bonne étoile. Et sur sa capacité à enfin lutter avec son rival dans la lutte pour le titre cette saison.

"On ne peut pas se permettre de perdre points"

"Oui je pense qu'il y a la possibilité, a confirmé le défenseur argentin Leonardo Balerdi ce vendredi en conférence de presse. On est proche. On doit continuer à bien faire les choses. Ils sont très forts. On ne peut pas se permettre de perdre points, comme demain (samedi contre l’ACA) ou n’importe quel autre match. On doit gagner tous les points possibles et après on verra."

L'OM a "besoin des supporters"

Pour faire le plein face au promu corse au stade Vélodrome, le défenseur argentin et ses partenaires pourront compter sur le soutien des supporters, absents mardi en Ligue des champions face au Sporting (4-1, le match se disputait à huis clos). "Les supporters c'est important pour nous, appuie Balerdi. Quand le stade est vide c'est plus difficile quand l'adversaire marque. On a besoin d'eux. Le huis clos ce n'était pas bien. On a besoin des supporters." Après OM-Ajaccio à 17h, le Paris Saint-Germain défiera Reims à 21h au stade Auguste-Delaune.