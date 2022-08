OM: "On ne va pas le juger en septembre", Longoria prend la défense de Tudor

Pablo Longoria s’est exprimé devant la presse, ce mardi, lors de la présentation des nouvelles recrues de l’OM. L’occasion pour le président du club phocéen de soutenir publiquement Igor Tudor, qui vit des débuts agités sur le banc phocéen.

La carte de l’apaisement. Pablo Longoria a tenté de dédramatiser lors de son passage devant la presse ce mardi à Marseille. Le président de l’OM s’est exprimé en marge de la présentation des nouvelles recrues: Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Ruben Blanco et Luis Suarez. L’occasion de répondre à une question sur les débuts controversés d’Igo Tudor, venu pour mettre en place de nouvelles consignes tactiques.

"Il faut du temps pour s’adapter au changement, a expliqué Longoria. Je pense que le football va évoluer vers un jeu plus physique et plus basé sur la transition. Si on regarde les équipes de haut niveau, celles qui sont physiques finissent par être performantes dans les grands championnats. On voulait prendre cette direction. C’est sûr qu’on ne va pas juger le vrai OM d’Igor Tudor au mois de septembre. C’est un processus. Mais il y a une base de construction, avec un groupe de très bons joueurs. Ils ont fini deuxièmes de Ligue 1. On a recruté de nouveaux joueurs, ça va permettre d’accélérer le processus d’adaptation. En tant que club, nous sommes sûrs du chemin qu’on a pris."

"On a réussi à tout mettre à plat", témoigne Clauss

La veille, les joueurs de l’OM ont tout de même participé à une réunion avec leur coach croate, afin d’évoquer ses méthodes de travail jugées trop brutales. Longoria était présent à cette réunion, qui s’est tenue en fin d’après-midi à la Commanderie. "Une intervention à l’intérieur d’un groupe sportif, c’est quelque chose qui répond à des codes. Normalement, toutes les conversations privées que j’ai avec les gens, je n’en parle pas publiquement. Les choses du vestiaire doivent toujours rester au vestiaire", a lâché le dirigeant espagnol. Essayons de nous rappeler le jour de la présentation d’Igor Tudor. Le message du club n’a pas changé. On a parlé depuis le premier jour de travail, d’exigence et de discipline. Tout le monde doit aller dans la même direction: supporters, joueurs, coach, club. Dans l’ordre hiérarchique, il y a le club, l’entraîneur et les joueurs. Hier (mardi), on a rappelé toutes ces choses."

Un peu plus tôt, Jonathan Clauss, arrivé de Lens cet été, avait lui aussi été interrogé sur cette fameuse réunion interne. "C’était une discussion normale, a répondu l’international français. Il y a parfois des incompréhensions, on est tous clairs sur le discours établi par le club. Il y aussi parfois des choses qui titillent mais comme tout est nouveau, que ce qu’on propose sur le terrain est très exigeant, il y a de la fatigue. Ce sont des choses qui font partie du foot, ça se passe comme ça dans tous les clubs. On a discuté et on a réussi à tout mettre à plat, c’est mon ressenti".