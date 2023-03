OM: prison ferme requise contre un administrateur judiciaire après une tentative d’extorsion contre Bernès

Cinq ans de prison, dont trois ans avec sursis et 150.000 euros d'amende, ont été requis mercredi contre Michel Gillibert, ancien administrateur judiciaire marseillais, jugé pour complicité de tentative d'extorsion sur Jean-Pierre Bernès, agent de joueur et ex-dirigeant de l'Olympique de Marseille.

Dans son réquisitoire, la procureure Magali Raffaele a détaillé "le rôle-clé de commanditaire" de l'ex-homme de loi, aujourd'hui âgé de 70 ans, chargé en 2014 par le tribunal de commerce de recouvrer une dette de 11 millions d'euros auprès de Jean-Pierre Bernès, conséquence de sa condamnation, seize ans plus tôt, dans une affaire de malversations au sein du club marseillais. Plutôt qu'utiliser les voies légales pour "faire raquer Bernès", selon ses propres termes, Gillibert avait missionné deux amis, Simon Fedon (décédé en 2021) et Richard Laaban, un duo proche du banditisme marseillais. Une "idée débile", a-t-il reconnu face au tribunal.

"Il leur a donné carte blanche pour arriver à ses fins", a accusé Mme Raffaele, reconnaissant cependant que dans cette tentative de racket "il n'a pas été question d'aller casser les genoux" de Bernès, de violences ou de menaces, mais seulement d'"une contrainte". Dans une écoute, Simon Fedon évoquait ainsi "une équipe chaude au cul de Bernès". Gillibert "a fait fi de toutes les règles déontologiques et du code pénal, alors qu'il était un auxiliaire de justice", a insisté la magistrate.

Bernès réclame un million d’euros en réparation

Selon l'accusation, ces approches avaient concrètement pour objectif de persuader Jean-Pierre Bernès d'accepter une transaction à 2 millions d'euros, moyennant un dessous-de-table d'un million d'euros. Même s'il a reconnu être à l'origine d'une "pantalonnade sinistre", Gillibert a toujours contesté avoir été au courant de ce bakchich réclamé par ses deux "émissaires" et s'est toujours défendu d'avoir orchestré une quelconque opération de racket.

Les deux avocats de l'ancien administrateur judiciaire ont sollicité la relaxe de leur client, victime selon eux des "élucubrations de Simon Fedon". Si Michel Gillibert a bien mandaté son ami pour vérifier la solvabilité de l'ex-dirigeant de l'OM et lui montrer sa détermination, c'était "un mandat bizarre et idiot, dont Fedon a abusé en faisant n'importe quoi", a plaidé Me Philippe Bonfils.

Une peine de trois ans de prison dont un an avec sursis et une amende de 60.000 euros ont été requises contre Richard Laaban, 78 ans. Son défenseur Me Chehid Selmi a réclamé sa relaxe au motif qu'"il était plus dans la séduction que dans l'intimidation de Jean-Pierre Bernès". Entendu mardi, Bernès avait reconnu que Richard Laaban "ne l'avait pas impressionné", le dépeignant comme "un intermédiaire" du duo Fedon-Gillibert. Par le biais de son avocat, Me Carlo Alberto Brusa, l'ancien dirigeant du club marseillais a réclamé la condamnation des deux prévenus à lui verser un million d'euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Le jugement sera rendu lundi.