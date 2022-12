Equipe de France: Deschamps intéressé par la présidence de la FFF ? "Pas du tout", assure son agent

Invité de BFMTV ce lundi soir après le retour des Bleus en France, l'agent de Didier Deschamps, Jean-Pierre Bernès, n'a pas dit si le sélectionneur tricolore va prolonger ou non. Il a en revanche écarté une piste : celle de voir "DD" succéder à Noël Le Graët à la présidence de la FFF.

La question se posait déjà avant le Mondial, pendant, et elle continue d'être sur la table depuis la finale perdue par les Bleus contre l'Argentine. Didier Deschamps, dont le contrat actuel court jusqu'au 31 décembre, va-t-il prolonger ou non à la tête de l'équipe de France ?

Invité de BFMTV ce lundi soir après le retour des Bleus et les célébrations place de la Concorde à Paris, l'agent du sélectionneur tricolore, Jean-Pierre Bernès, a abordé le sujet de son avenir. Si le conseiller n'a - encore - livré aucun indice sur une éventuelle prolongation, il a revanche écarté une piste : celle de voir "DD" succéder à Noël Le Graët à la présidence de la FFF.

"C'est un homme de terrain"

Une reconversion qui, d'après Bernès, n'intéresse pas Deschamps. "Non, pas du tout, a-t-il lâché. Pas du tout. D’abord Didier est jeune encore. Il a encore des ambitions de manager une équipe et des joueurs. Il n’est pas du tout dans ce projet-là. Pas du tout. Ce n’est pas du tout lié à un poste de président de la Fédération."

Et Bernès de préciser: "C’est un homme de terrain, c’est ce qui lui plaît. C’est ce qu’il a toujours aimé. Depuis l’âge de 24 ans c’est un meneur d’hommes. Il a été capitaine dans de grandes équipes à Nantes, à Marseille, à Turin. Il a aussi managé des grands clubs. Depuis dix ans il est en équipe nationale, aujourd’hui il est au sommet de son art par rapport à ce qu’il effectue et par rapport à son travail. Je pense qu’il veut continuer dans le projet d’être entraîneur bien évidemment, après il faut savoir ce qu’il va vouloir prendre comme décision. Continuer ou prendre un club ? Je pense qu’il est maître de son destin, il est maître de son avenir et personne ne pourra le faire changer d’idée. Ce ne sont pas les questions ou les pressions qu’il pourrait y avoir dans les prochains jours, et c’est tout à fait normal, qui vont le faire changer d’avis."