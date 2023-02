OM-PSG: "Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les matchs", Tudor met la pression sur Paris avant le Classique

À deux jours du Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (dimanche à 20h45), Igor Tudor a estimé ce vendredi qu’aucune équipe ne pouvait être favorite contre le club de la capitale. Tout en assurant être sûr des forces de sa formation.

Rarement un Classique n’a eu autant d’enjeu en deuxième partie de saison. Dimanche soir, l’OM accueille le PSG au Vélodrome en clôture de la 25e journée de Ligue 1 (20h45) avec comme objectif de revenir à deux points du club de la capitale en tête du championnat en cas de victoire.

Alors que Paris traverse une période délicate au niveau des résultats, avec trois défaites de suite toutes compétitions confondues au mois de février, dont une en Coupe de France contre l’OM (2-1), les Phocéens ont pris 28 points sur 33 possibles sur les 11 dernières journées de Ligue 1. De quoi endosser le costume de favori dimanche soir ?

>> Revivez la conf de presse de Tudor et Nuno Tavares

"Toute la pression du monde doit être sur eux"

"Avec tous leurs joueurs, Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé, Ruiz, Ramos et tous les autres, il n'y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux, a tranché Igor Tudor en conférence de presse ce vendredi. Toute la pression du monde doit être sur eux. Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les matchs. On est confiants à domicile, nous voulons bien faire. On va lutter, avec tous nos moyens. Nous espérons les battre de nouveau, mais tous les matchs sont différents et se jouent sur des détails."

Face aux journalistes, le technicien croate a par ailleurs assuré qu’il avait comme ambition de regarder Paris dans les yeux. Sans abandonenr sa philosophie de jeu, qui fonctionne si bien depuis plusieurs semaines.

"Notre façon de jouer laisse peu de place aux spéculations. On joue de la même façon qu'on gagne ou qu'on perde. Avec un foot honnête, positif. Même quand on rencontre une équipe avec un niveau plus élevé, et qu'on réussit à performer, ça apporte de la conviction et du courage. On se concentre sur nous-mêmes et ce qu'on veut faire tout au long de la saison." Cette dernière pourrait prendre un tout autre tournant dans 48 heures en cas de résultat favorable.