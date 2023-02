OM-PSG: existe-t-il réellement une malédiction pour Marseille quand McCourt se déplace pour voir les matchs ?

Depuis l'annonce de la présence de Frank McCourt dimanche au Vélodrome pour le Classique, de nombreux fans s'inquiètent d'une supposée malédiction selon laquelle l'OM est à la peine lorsque son propriétaire fait le déplacement. Si certains résultats expliquent cette idée reçue, les chiffres globaux disent plutôt le contraire.

En cette période où tout réussit à l’Olympique de Marseille, sa cote de popularité se porte plutôt bien. Pourtant, l’annonce de sa présence dimanche au Vélodrome pour assister au Classique contre le PSG (25e journée de Ligue 1, 20h45) a provoqué un flot de réactions négatives du côté de la Canebière.

>> OM-PSG: toutes les infos avant le Classique EN DIRECT

"Chat noir", "félicitations à Paris pour sa victoire", "c’est foutu les gars"... Le déplacement de Frank McCourt fait craindre le pire aux supporters les plus superstitieux qui s’accrochent à une idée reçue tenace: quand le propriétaire américain est là, ça se passe rarement très bien pour l’OM.

Peu de réussite contre le PSG

Les récents résultats de l’OM contre le PSG sous les yeux de son propriétaire donnent du crédit à cette thèse du chat noir. Si Marseille était allé arraché un match nul en sa présence au Parc des Princes pour son premier Classique en tant que propriétaire du club olympien, McCourt a assisté aux claques infligées par les Parisiens en mars 2017 (5-1 au Vélodrome) et en octobre 2019 (4-0 au Parc des Princes). Cette saison, lors du match aller disputé à Paris, il a également vu de ses propres yeux les hommes d’Igor Tudor s’incliner 1-0 (16 octobre dernier, 11e journée). En presque sept ans à la tête du club, il n’a jamais vu les Phocéens l'emporter contre le rival parisien lorsqu’il était en tribunes.

Dans un passé proche, l’OM a également subi des défaites importantes contre des rivaux en Ligue 1 lorsque McCourt avait fait le déplacement (défaite 2-0 à Lille en mars 2021 et 1-0 au Vélodrome contre Monaco en mars 2022). Mais l’homme d’affaires américain était également présent dans les travées du Vélodrome en avril dernier lors de la victoire contre Reims (1-0) et surtout pour assister à la folle dernière journée de la saison 2021-2022, quand Jorge Sampaoli et son équipe ont infligé un cinglant 4-0 à Strasbourg pour valider in-extremis la qualification directe en Ligue des champions.

Près de 50% de victoires lorsqu'il est présent en tribunes

En dehors de ces rendez-vous symboliques, les statistiques globales de l’OM lorsque McCourt est en tribunes sont plutôt bonnes. Comme répertorié par le site statsomp.fr, le propriétaire américain a assisté à 45 rencontres de l’OM (à domicile comme à l'extérieur) depuis 2016, avec un pic à 12 présences en tribunes en 2016-2017. Sur ces 45 matchs, il affiche un pourcentage de 48,89% de victoires (33,3% de défaites).

En comparaison aux pourcentages de victoires globaux (50,65% en 310 matchs toutes compétitions), ces chiffres sont plutôt dans la moyenne de ce que fait l’OM depuis 2016 et le rachat du club. Difficile, donc, de parler de réelle malédiction. Mais une seule victoire dimanche soir dans un Vélodrome incandescent suffirait à faire changer d’avis les plus septiques.