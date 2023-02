PSG-Bayern: une troisième défaite consécutive pour Paris, du jamais-vu depuis… 2011

Le PSG s’est incliné à domicile en 8e de finale aller de Ligue des champions ce mardi soir contre le Bayern Munich (0-1). Le club de la capitale enchaîne une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues, une première depuis plus de 11 ans.

Ça commence à faire beaucoup, surtout pour un club de la stature du Paris Saint-Germain. Défait ce mardi soir par le Bayern Munich en 8e de finale aller de Ligue des champions (0-1), le club de la capitale a enchaîné un troisième revers consécutif toutes compétitions confondues.

Déjà battus la semaine dernière par l’OM en Coupe de France (2-1) puis Monaco en championnat (3-1), les Parisiens ont fini par céder sur un but de Kingsley Coman, formé au club. Avec cette nouvelle défaite, le PSG est sur une très mauvaise série qui n’était plus arrivée depuis novembre 2011.

Cinq défaites en un peu plus d'un mois

À cette époque, le Qatar venait de prendre le contrôle du club, alors entraîné par Antoine Kombouaré. Mamadou Sakho, Kevin Gameiro & Co s’étaient inclinés face à Nancy (0-1), Marseille (0-3) et Salzbourg (0-2) en Ligue Europa. Une toute autre époque.

Si l’on ajoute les défaites à Lens (3-1) et Rennes (1-0) au mois de janvier, Paris a perdu cinq de ses 11 rencontres toutes compétitions confondues en 2023 (5 victoires, 1 nul), soit déjà plus que sur l’ensemble de l’année 2022 (quatre en 46 matches) selon Opta.

Malgré cette spirale négative, Christophe Galtier souhaite rester positif. "Les 25 dernières minutes donnent de l'espoir pour le retour et pour gagner au Bayern, a confié le coach parisien en conférence de presse ce mardi soir. J’espère qu'on pourra récupérer des joueurs et de la fraîcheur dans trois semaines. On va voir. Je fonde beaucoup d'espoir."