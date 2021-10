OM-PSG: "Je le sens bien", Jul est confiant pour Marseille lors du Classique

Supporter de l'OM, Jul a participé au "Match des héros" avec l'Unicef, au Vélodrome. À cette occasion, le rappeur marseillais a livré son sentiment sur le Classique contre le PSG qui aura lieu le 24 octobre en Ligue 1.

Pour le public de l'Olympique de Marseille, le J c'est définitivement le S. Comprenez: "Jul, c'est le sang". Le célèbre rappeur était au Vélodrome pour le "Match des héros" qui a opposé une équipe de légendes et de supporters notoires de l'OM à une formation de l'Unicef mêlant personnalités et anciens footballeurs. Et pour le plus grand bonheur des milliers de spectateurs présents dans les tribunes, l'interprète de Tchikita a régalé.

Avec son toucher de balle, Jul a réalisé quelques belles actions dans l'entrejeu en première période. Il s'est même illustré avec une jolie reprise de volée face au but défendu par l'ancien portier allemand Jens Lehmann. Heureusement pour ce dernier, la frappe n'était pas cadrée.

"On a une bonne équipe"

Après ce frisson, Jul a cédé sa place et s'est installé sur le banc de touche dirigé pour l'occasion par Jean-Pierre Papin. L'occasion pour l'artiste de répondre à une interview de la chaîne L'Équipe: "Je suis content d'avoir joué avec tout le monde. C'est beau. Avec mon grand-père, on regardait tout. Et là, je joue avec eux (les anciennes gloires de l'OM, ndlr). C'est un truc de fou, je suis content".

Interrogé sur les chances de l'OM face au Paris Saint-Germain, pour le Classique qui approche à grands pas, Jul s'est montré confiant. Il semble en effet conquis par l'effectif actuel et le travail mené par Jorge Sampaoli: "Je le sens bien, on a une bonne équipe. Il y a des gros joueurs en face, mais je sens qu'on a une équipe qui peut faire quelque chose".

Le choc OM-PSG est prévu dimanche 24 octobre à 20h45, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1.