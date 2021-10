OM-PSG: ce que les arbitres se sont dit avec le VAR lors des situations litigieuses

La Direction technique de l’arbitrage a dévoilé ce mardi matin certains extraits des échanges entre Benoît Bastien et les officiels chargés du VAR lors du choc de Ligue 1 entre l’OM et le PSG, dimanche au Vélodrome (0-0).

Malgré un contexte bouillant et électrique, le 101e Classique de l’histoire s’est achevé sans but dimanche au Vélodrome (0-0). Enfin, sans but valable. Car les filets ont tout de même tremblé lors du choc de Ligue 1 entre l’OM et le PSG. En première période, le csc de Luan Peres, sur une reprise manquée de Neymar, a logiquement été refusé pour une position de hors-jeu. Idem pour l’enchaînement d’Arkadiusz Milik, servi par Pol Lirola quelques instants plus tard. Deux actions litigieuses qui ont nécessité l’intervention du VAR.

Deux jours après la rencontre, la Direction technique de l’arbitrage (DTA) a révélé une partie des échanges entre Benoît Bastien et les officiels chargés de l’assistance vidéo lors d’OM-PSG. Lors d’une rencontre avec plusieurs journalistes, ce mardi matin, la DTA est notamment revenue sur ces deux buts refusés. Voilà ce qui s’est dit, en temps réel, sur le csc de Luan Peres.

"C’est limite, limite"

L’assistant VAR: "Check hors-jeu de Neymar si but… et but!" L’arbitre: "C’est vraiment serré au départ." L’assistant VAR: "Définition du point de contact. On zoome, on zoome. On pose le point sur le pied du joueur. Épaule. Donc il est hors-jeu. C’est clair." Benoît Bastien s’adresse aux joueurs qui attendent la décision sur la pelouse: "Si ça prend du temps, c’est qu’il y a peut-être hors-jeu." Avant la conclusion de l’assistant VAR: "Neymar est hors-jeu."

Même style d’échanges sur le but annulé de Milik. Toujours en temps réel. L’assistant VAR: "Potentiel ballon sorti, potentiel hors-jeu. Ça fait but!" L’arbitre: "C’est limite, limite." L’assistant VAR: "On checke tout. Zoome, dézoome. Épaule. Il est hors-jeu." L’arbitre: "Il y a un fumigène sur le terrain." L’assistant VAR: "Il y a hors-jeu au départ de l’action. Lirola est hors-jeu."

"Mets-moi le plan large, vitesse réelle"

Le duel entre Marseillais et Parisiens a également été marqué par l’exclusion d’Achraf Hakimi à une demi-heure de la fin. A la lutte avec Cengiz Ünder, le latéral du PSG a déséquilibré l’attaquant de l’OM, qui filait au but. Dans un premier temps, Benoît Bastien a donné un carton jaune à l’international turc, qui s’est saisi du ballon à la main en chutant. Mais ses collègues en charge de l’assistance vidéo l’ont invité à revoir son jugement, en allant regarder lui-même les images au bord du terrain.

L’assistant VAR: "Contrôle en cours." L’arbitre: "Pour moi, il s’écroule au contact. Il tombe et il ramasse le ballon." L’assistant VAR: "Il y a clairement faute. Pour moi, il y a faute. C’est clair." L’arbitre s’adresse à nouveau aux joueurs: "C’est dur, mais on va y arriver. Dans les attitudes, pour l’instant, c’est parfait messieurs." L’assistant VAR: "Il y a un contact au niveau de la jambe. Viens voir. Je te montre et tu vois." L’arbitre face à l'écran de contrôle: "Vas-y. Mets-moi le plan large. Vitesse réelle." L’assistant VAR: "Contact à l’extérieur." L’arbitre se dirige vers Hakimi et lui explique pourquoi il sort le rouge, sans siffler penalty: "Vous êtes le dernier, vous êtes à l’extérieur".