OM-PSG: "Soyez exemplaires", l'appel de Payet aux supporters marseillais

A la veille du classique entre l'OM et le PSG au Vélodrome, pour la 11e journée de Ligue 1, Dimitri Payet a fait passer un message aux supporters marseillais. Le meneur de jeu les appelle au calme et à "l'exemplarité".

Ce point de sursis qui pourrait être retiré à l'OM en cas d'incidents, sanction infligée après le chaos du match à Nice, est dans toutes les têtes. L'enjeu sportif et d'image aussi. Avant le Classique contre le PSG ce dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1, les appels au calme se multiplient côté phocéen.

Après la lettre de Pablo Longoria, c'est Dimitri Payet qui a pris la parole ce samedi, avec une vidéo adressée aux supporters de l'OM postée sur les réseaux sociaux. Un mot d'ordre scandé par le meneur de jeu: exemplarité.

"Marseilaises, Marseillais, bonsoir. Une fois n'est pas coutume - je n'ai pas l'habitude de m'exprimer comme ça sur les réseaux - mais ce soir, c'est important. Il y a un message important qu'il faut comprendre. Le président l'a déjà très bien fait avec la lettre qu'il a adressée à tous nos supporters qui seront au stade demain soir. Demain c'est un Classique, on sait ce que ça représente pour le club, pour la ville, pour nous les Marseillais, les joueurs. Mais il faut surtout que ça reste une fête, la fête du football, un bel événement sportif, qu'on en parle comme un grand match de football", insiste Dimitri Payet, conscient que son équipe a les armes pour embêter voire renverser les Parisiens.

"Soyons les premiers à donner l'exemple à tout le monde"

"Cela m'amène à ce message: supporters marseillais, demain on a besoin de vous. Je sais que les encouragements, les tifos, votre présence, tout sera réuni. Mais on a besoin de vous, on a besoin d'exemplarité. Ce slogan "A jamais les premiers" nous tient à coeur. Soyons à jamais les premiers à donner cet exemple. Que lors d'un Classique aussi important, la fête soit belle, ajoute l'ancien joueur de West Ham. Peu importe ce qu'il se passe sur le terrain, le score... on a besoin d'exemple. Soyons les premiers à donner l'exemple à tout le monde, à montrer qu'un Classique peut bien se passer."

"Sur le terrain, les joueurs, le staff, on sera exemplaires. On a besoin de vous sur ce coup-là. N'oubliez pas qu'on est en sursis, on risque de perdre un point et tous les points sont importants, ce sont des points qui vont nous manquer en fin de saison. On a besoin de tout le monde, on doit être tous ensemble. Je vous fais confiance, demain on a besoin de vous. Soyez exemplaires, soyez bien", conclut-il. Les supporters parisiens sont interdits de déplacement.