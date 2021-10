Ligue 1 en direct: Mamadou Sakho pense toujours aux Bleus

Egalement interrogé sur l'équipe de France, Mamadou Sakho (31 ans, 29 sélections) a indiqué qu'à titre personnel, il n'avait pas fait une croix sur les Bleus, même s'il n'a plus été appelé depuis trois ans.

"Quand on est en activité, ça reste toujours un objectif, et pour n’importe quel joueur, qu’on joue à Caen ou à Manchester United, a expliqué le défenseur. Si ce n’était pas dans un coin de ma tête, j’aurais arrêté ma carrière cet été. Ça reste toujours un objectif oui, c’est ce qui m’aide à travailler, ce qui me donne toujours l’envie de bosser. Quand on n’a plus de carotte, d’objectif, ça ne sert à rien d’être sur un terrain de foot. J’ai 31 ans, je n’en ai pas 40, je ne vais pas me cacher. Je suis en pleine forme et je travaille pour reporter ce maillot bleu."