OM-PSG: "tout est normal en France", Neymar félicite ses coéquipiers sur les réseaux

Absent des terrains après une nouvelle blessure à la cheville, Neymar n'en a pas moins apprécié la prestation de ses partenaires dimanche soir face à l'OM (0-3). Sur Instagram, le Brésilien s'est voulu un brin chambreur envers le club phocéen, non sans féliciter ses coéquipiers.

Sans lui, Paris gagne aussi. Et plutôt bien même. Grand absent côté PSG sur la feuille de match de ce Classique face à l'OM (0-3), lors de la 25e journée de Ligue 1, Neymar a semble-t-il quand même apprécié le spectacle proposé par ses partenaires sur la pelouse du Vélodrome. À commencer sans doute par la grosse prestation de ses deux compères de l'attaque en temps normal, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Un doublé qui le fait rejoindre Edinson Cavani dans l'histoire du club pour le premier, deux passes décisives et un but pour le deuxième, Paris a fait parler la poudre dimanche soir.

"Tout est normal en France", chambre Neymar sur Instagram

Blessé à la cheville droite la semaine dernière lors du match face à Lille (4-3), Neymar avait dû être évacué sur une civière, les larmes aux yeux. Une rechute terrible et malheureusement habituelle pour le Brésilien, avec un diagnostic - entorse avec lésions ligamentaires - qui ne laisse guère de doute sur son absence lors du choc face au Bayern de Munich en 8es de finale retour de la Ligue des champions, le 8 mars prochain.

Cette absence des terrains ne l'a pas empêché d'avoir un regard attentif sur la prestation de ses coéquipiers. Et s'il n'était pas à Marseille pour célébrer avec eux ce probant succès, l'international auriverde n'a pas manqué de leur adresser un petit message sur Instagram. En effet, il a partagé en story la vidéo du compte du PSG sur les scènes de joie dans le vestiaire après la rencontre, non sans ajouter un petit commentaire : "tout est normal en France !".

Neymar sur son compte Instagram après la victoire du PSG face à l'OM. © Capture d'écran Instagram

Ce petit message a illustré, dimanche soir, la volonté des champions en titre de remettre les points sur les I. Paris compte bien rester tout en haut et, avec désormais huit points d'avance sur son dauphin et une confiance regonflée, a repris les choses en main en Ligue 1.