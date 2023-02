OM-PSG: le groupe parisien pour le Classique sans Hakimi ni Neymar

Le PSG a dévoilé son groupe de 20 joueurs convoqués pour le déplacement à Marseille ce dimanche. Incertain, Achraf Hakimi ne sera finalement pas présent au Vélodrome pour défier l’OM. Tout comme Neymar et Renato Sanches.

Le PSG vient de mettre fin au suspense. Ce samedi, le club parisien publie le groupe de joueurs qui feront le déplacement à Marseille pour y affronter l’OM dimanche soir (20h45). Trois absent majeurs sont à signaler: Neymar, Renato Sanches et Achraf Hakimi. Le latéral marocain avait pourtant repris le chemin de l’entraînement.

"Achraf a fait une partie de la séance et il fera l'intégralité de la séance demain (samedi)", avait déclaré l’entraîneur parisien Christophe Galtier ce vendredi en conférence de presse. Déjà absent contre Lille après avoir été remplacé à la pause contre le Bayern Munich, Hakimi - en délicatesse avec une cuisse - devra donc attendre la réception de Nantes le 4 mars pour éventuellement faire son retour.

Mendes et Mukiele bien présents

En ce qui concerne Neymar, il souffre de "lésions ligamentaires" comme l’a confirmé son club cette semaine et "un nouveau point sera fait en début de semaine prochaine" alors que le 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich se tiendra le 8 mars en Allemagne. Renato Sanches, également blessé à l’ischio, est toujours indisponible depuis sa sortie en début de match contre Toulouse, le 4 février dernier.

Nuno Mendes, touché au genou contre Lille et aussi incertain pour le Classique, est finalement bien dans le groupe après avoir repris l’entraînement cette semaine. Tout comme Nordi Mukiele, qui n’a plus joué depuis le 15 janvier, et dont Galtier a presque promis "une place de titulaire" pour palier l’absence d’Hakimi.