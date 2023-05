Tifo géant sur le Vieux-Port, hommage aux héros de 1993… Marseille en fête pour les 30 ans du sacre de l'OM

Marseille célèbre ce vendredi le 30e anniversaire de la victoire en Ligue des champions face au grand Milan. Les anciens héros ont été reçus à l'Hôtel de ville par Benoît Payan, avant de saluer les milliers de supporters rassemblés sur le Vieux Port.

Marseille s'est embrasé en ce 26 mai 2023. 30 ans après la victoire en finale de Ligue des champions face à l'AC Milan, le peuple marseillais s'est réuni devant l'Hôtel de ville ce vendredi pour célébrer la seule victoire d'un club français en C1. Dès 18 heures, les supporters se sont rassemblés sur le Vieux Port pour mettre une ambiance de folie, pendant que les anciennes légendes du club - Basile Boli, Eric Di Meco, Fabien Barthez entre autres - étaient reçus par Benoît Payan, le maire de la ville.

>> Revivez les festivités du 30e anniversaire de la victoire de l'OM en C1

"Ce soir, Marseille est fier d'être cette ville unique, singulière, magique. La seule ville du pays à avoir décroché la Coupe aux grandes oreilles. Il n'y a pas d'OM sans ses supporters. Le peuple olympien vient de toute la ville. Après les larmes de Paris et de Furiani, il y a eu l'étoile qui brille le plus fort. Menés par Bernard Tapie, il y avait des joueurs qui ressemblaient à Marseille. Vous avez rappelé que l'OM est le plus grand club de France", a notamment déclaré Benoît Payan, très élogieux envers Bernard Tapie. "Nous avons décidé que l'Esplanade du Vélodrome s'appellera l'Esplanade Bernard Tapie. Ce choix, nous l'avons fait ensemble et nous continuerons à lui rendre hommage", a-t-il ajouté.

Rediffusion de la finale et fumigènes

Devant près de 20.000 personnes, les anciennes légendes de cette finale sont ensuite sortis sur le balcon, où une fresque a été inaugurée pour l'occasion. Devant les "Aux Armes" et les "qui ne saute pas n'est pas Marseillais", Dominique Tapie s'est montrée "très émue" face à l'hommage de la ville et des habitants à son mari. "Il n'y a qu'à Marseille qu'on peut voir ça", a-t-elle confié au micro de BFM Marseille.

Le match OM-AC Milan sera rediffusé à 20 heures sur écran géant à l'Hôtel de ville. A 23 heures, les supporters embraseront le littoral avec des fumigènes.