OM-Reims: Payet sur le banc pour le premier match de la saison, Tudor justifie son choix

Dimitri Payet est remplaçant ce dimanche soir, pour le premier match de la saison de l'OM en Ligue 1 contre Reims. Pas un problème physique mais bien un choix tactique d'Igor Tudor, qui se justifie.

Voilà de quoi faire parler... encore une fois. Après quelques jours très agités, l'OM entame sa saison de Ligue 1 ce dimanche soir au Vélodrome, face à Reims. Un premier match de championnat sans le capitaine Dimitri Payet dans le onze de départ. Le meneur de jeu est en effet sur le banc au coup d'envoi.

"C'est un choix pour ce match"

Un pépin physique? Non, c'est bien un choix tactique d'Igor Tudor. Le technicien s'est justifié sur Prime Vidéo, avant le coup d'envoi: "Dimitri est un joueur important, c'est notre capitaine. Pour aujourd'hui, c'est un choix. Il n'y a rien, c'est juste une croix (sur une feuille de match ndlr). C'est un choix pour ce match. La saison est longue, il y a beaucoup de matchs et les cinq changements changent le foot, là tout le monde est vraiment important. Avant il y avait trois remplaçants qui rentraient. Avec cinq, vous pouvez changer le match à tout moment et changer le résultat."

