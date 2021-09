OM: René Malleville sera enterré avec une réplique de la Ligue des champions donnée par la famille Tapie

La famille de Bernard Tapie, le mythique président de l’OM, va offrir une réplique de la Ligue des champions 1993 aux proches de René Malleville pour que l’incontournable supporter phocéen, décédé dimanche des suites d’un cancer, soit enterré avec.

En bleu et blanc jusqu’à la mort et après encore. René Malleville, incontournable supporter de l’OM décédé dimanche des suites d’un cancer, va être enterré avec une réplique de la Ligue des champions remportée par le club en 1993. Et pas n’importe laquelle: celle remise par la famille de Bernard Tapie, président du club alors en poste lors du seul succès d’un club français dans la plus prestigieuse des coupes d’Europe.

"Je vais là-haut préparer le paradis en bleu et blanc pour le boss"

Stéphane Tapie, fils de Bernard, s'est entretenu une dernière fois avec René Malleville la veille de sa disparition, samedi. "Je suis épuisé, lui a-t-il confié. Je vais là-haut préparer le paradis en bleu et blanc pour le boss, mais le plus tard possible." Le boss, c’est Bernard Tapie, qui se bat contre un cancer de l’estomac depuis 2017.

La famille Tapie entretenait des liens forts d'amitié avec René Malleville depuis de nombreuses années. Stéphane Tapie avait ainsi demandé à Malleville d'annoncer publiquement la maladie de son père, Bernard.



Dimanche, le stade Vélodrome a rendu hommage à René Malleville par une minute d’applaudissements avant le coup d’envoi du match Marseille et Rennes (2-0). Le groupe de supporters de la Vieille Garde 84 avait aussi déployé une banderole de soutien à Bernard Tapie: "Tout Marseille avec le boss".

Tapie avait remis sa médaille à Depé, mythique supporter, en 1993

Adulé à Marseille, Bernard Tapie a déjà honoré un autre supporter mythique du club. Quelques jours après le sacre européen de l’OM en 1993, il avait offert la médaille remise lors d’une cérémonie au conseil régional à Patrice De Peretti, dit Depé. Ce dernier avait dédié sa vie à l’OM, en étant devenu salarié du club et une figure incontournable avant de décéder brutalement en 2000. Il a, depuis, donné son nom au virage nord du stade vélodrome. La famille de Bernard Tapie offre avec ce geste pour René Malleville une nouvelle relique personnelle à un proche de l'OM.

Ce week-end, Stéphane Tapie a publié un message sur les réseaux sociaux en faisant référence à son père. "Profitez avant qu’il ne soit trop tard, a-t-il écrit. Profitez de vos proches avant qu’ils ne partent." Il y a deux semaines, la fille de Bernard Tapie, Sophie, confiait, dans Gala, que son père menait un "combat de vie extraordinaire".