OM: Ribalta donne les raisons du départ de Tudor, qui "n’avait pas l’énergie pour continuer"

Le directeur du Football de l’OM est revenu vendredi sur le départ d’Igor Tudor de son poste d’entraîneur à l'issue de la dernière saison de Ligue 1. Selon le dirigeant olympien, le Croate qui a été remplacé par Marcelino n’avait plus l’énergie pour poursuivre l'aventure à Marseille.

C’était il y a à peine plus d’un mois mais cela semble déjà il y a une éternité. Après seulement une saison passée à l’OM, un club qu’il a hissé sur le podium et qu'il a qualifié pour la Ligue des champions, Igor Tudor a décidé de quitter Marseille.

"J'ai pris la décision de partir pour des raisons privées et professionnelles, s'était justifié le coach croate. Je n'ai pas d'accord avec un autre club. J'ai beaucoup appris. J'ai laissé le club dans un meilleur état qu'à mon arrivée." Ce choix a surpris Javier Ribalta."On ne pensait pas qu’il allait demander à partir", confirme le directeur du Football de l’OM vendredi dans un entretien à "Les Réservistes" sur Youtube.

"Action-réaction, c’est notre travail"

Et le dirigeant phocéen de développer : "On était content. On pensait qu’il l’était aussi. Je pense qu’il l’était… Le problème est qu’il n’avait pas l’énergie pour continuer. C’est comme ça." Comme en 2022 lorsque Jorge Sampaoli a claqué la porte, l’OM s’est donc mis en quête d’un nouveau coach et l’a trouvé avec l’Espagnol Marcelino : "Action-réaction, c’est notre travail", poursuit Javier Ribalta. S’il y a un souci ou quelque chose il faut intervenir. On comprend la personne avant le coach. C’était comme ça. C’est fini avec Igor mais la vie continue. On aura un nouveau coach."

Il n'empêche, avec Sampaoli, Tudor et enfin Marcelino, l’OM ne brille pas pour sa stabilité. Une donnée que reconnait le dirigeant espagnol : "L’idée du club est d’avoir (un coach) deux-trois ans mais c’est comme ça. Ce n’est pas facile. Jorge (Sampaoli) a décidé de partir, Igor aussi. Ce n’est pas la situation idéale pour le club bien sûr car tu dois tout changer. Et recommencer. Mais je le répète. On est ici pour trouver des solutions", conclut Javier Ribalta.