Ligue 1: c'est officiel, Marcelino est le nouvel entraîneur de l'OM

Comme annoncé ces derniers jours par RMC Sport, Marcelino est officiellement le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'ancien coach de Valence (57 ans) prend la suite d'Igor Tudor.

C'est fois-ci, c'est officiel. Comme annoncé par RMC Sport le 21 juin, l'OM et Marcelino ont trouvé un accord pour la nomination du technicien espagnol sur le banc du club phocéen, qui a annoncé la nouvelle ce vendredi soir. "Passé par de nombreux clubs historiques, Marcelino García Toral a su se forger une renommée grâce à sa culture tactique et aux trophées glanés au cours de sa carrière", écrit l'OM dans un communiqué. Après Luis Miro (1962-1963), Javier Clemente (2000-2001) et Michel (2015-2016), Marcelino est le quatrième entraîneur espagnol de Marseille.

"Je tiens à remercier l’Olympique de Marseille de la confiance accordée. Nos échanges sur l’équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie, a confié le successeur d'Igor Tudor. Avec l’ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total."

Il devrait signer un contrat de deux ans

Si aucune durée n'a filtré, Marcelino devrait s'engager pour deux saisons avec l'OM. Ancien milieu de terrain, le coach de 57 ans n’a jamais entraîné ailleurs qu’en Espagne, où il possède un CV impressionnant. Après avoir débuté sa carrière d’entraîneur au CD Lealtad en 1997, il est notamment passé par Gijon (2003-2005), Santander (2007-2008), Séville (2011-2012), Villarreal (2013-2016) ou encore Valence (2017-2019), avec qui il a remporté la Coupe du Roi face au FC Barcelone en 2019 et qualifié le club pour la Ligue des champions durant ses deux saisons.

En 2021, à nouveau contre le club catalan, il a permis à l’Athletic Club de Bilbao d’ajouter une Supercoupe d’Espagne à son palmarès, le premier trophée du club basque depuis 1984. Un temps cité à l’OM avant de voir surgir les dossiers Gallardo et Fonseca, Marcelino - libre depuis son départ de Bilbao à la fin de la saison 2021-2022 - a donc dit oui à Pablo Longoria. Tout sauf une surprise quand on connait la relation qui unit les deux hommes.