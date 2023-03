Mercato: Alexis Sanchez s'exprime sur son avenir à l'OM

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison à l'OM, avec la possibilité de prolonger, Alexis Sanchez s'est confié sur son avenir pour la télévision chilienne. S'il n'écarte aucune piste, l'attaquant de 34 ans envisage clairement de rester.

Où évoluera Alexis Sanchez la saison prochaine ? Comme expliqué récemment par RMC Sport, il est aujourd’hui difficile d’affirmer que le buteur chilien de 34 ans sera encore à Marseille. Une deuxième année peut être activée d’un commun accord, mais son avenir dépend avant tout d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions. L’ancien attaquant du Barça et d’Arsenal a aussi martelé qu’il voulait évoluer dans un OM capable de décrocher des trophées.

"J’ai très envie de rester mais je veux gagner, je ne suis pas ici pour finir quatrième ou troisième, ou même deuxième pour aller en Ligue des champions, confiait-il début mars. Je veux jouer dès le premier jour pour être champion et gagner des titres ! (…) Toute ma carrière j’ai gagné, donc ça dépend de l’ambition qu’on aura, à quelle place on va terminer pour accrocher la Ligue des champions. Mon avenir dépend de tout cela." Une certitude, Sanchez est épanoui au sein de l'actuel deuxième de Ligue 1, au point d’envisager clairement une prolongation. C’est ce qu’il a expliqué dans une interview diffusée jeudi par l’émission 24 Horas sur TVN Chili.

Il aimerait finir sa carrière au Chili

"Le club me fait confiance et s'occupe de moi, et quand on s'occupe de vous, vous n'avez plus qu'à faire vos preuves. Je ferais une erreur si je me relâchais. La continuité dans le football est la chose la plus difficile. Je suis une personne qui dit ce qu'elle pense. Je suis transparent. (…) Je vois année après année. J'ai un contrat d'un an à Marseille. Cela dépend aussi de comment je me sens physiquement. Est-ce que j'aimerais prolonger ? Oui. Mais dans le football il y a beaucoup de possibilités, ça peut changer d’un jour à l’autre. Le Real Madrid ou d’autres équipes peuvent arriver, on ne sait pas. Je suis heureux et content (à Marseille), j'aime les supporters", a-t-il déclaré.

Auteur de 16 buts cette saison en 34 apparitions toutes compétitions confondues, Sanchez ne pense pas du tout à une retraite. "Je veux jouer jusqu'à 40 ans. Mon rêve est de finir à Tocopilla (sa ville natale, ndlr). A Tocopilla, il y a beaucoup de jeunes qui rêvent d'être Alexis Sanchez et j'aimerais leur apprendre mon style de jeu. On pourrait commencer en troisième division, monter en deuxième puis en première. C’est un rêve que j’ai", a-t-il insisté. Tout en ouvrant la porte à d’autres clubs chiliens. "Venir jouer au Chili serait un sacrifice. L’idée ne serait pas de venir pour des vacances, mais pour gagner, en étant bien physiquement. Oui, je pourrais jouer pour Colo Colo, Universidad de Chile ou Universidad Catolica s'ils me font une offre, car j'adore le football."