Ligue 1: l'OM "envoie un message" à deux semaines du choc à Lens, selon Rongier

Après la victoire arrachée à Lyon dimanche soir (1-2), Valentin Rongier était satisfait de la prestation marseillaise. Le capitaine de l'OM se projette déjà sur les prochaines échéances, notamment le choc à Lens dans deux semaines.

Les Marseillais peuvent avoir le sourire ce lundi matin. Non seulement l'OM a mis fin à une disette de 16 ans en terre lyonnaise en s'imposant sur le gong lors de la 32e journée de Ligue 1 (1-2), mais les joueurs d'Igor Tudor ont repris leur place de dauphin 24 heures après le large succès de Lens contre Monaco (3-0). Un contrat pleinement rempli qui satisfait Valentin Rongier.

"Ça faisait plaisir de voir les supporters ici. On sait que c'est compliqué pour eux de se déplacer dans les stades. On a pu célébrer cette victoire avec eux. C'est une soirée parfaite parce que derrière, Lens nous avait repris cette seconde place. C'était très sérieux ce soir et il faudra s'appuyer là-dessus, affirme le capitaine marseillais en zone mixte. On ne va pas s'enflammer. Il reste beaucoup de match et on sait que dans le foot, tout va très vite. Six points, il vaut mieux les avoir en avance qu'en retard."

Le choc contre Lens en ligne de mire

S'il est conscient qu'une victoire dans un Olympico - "un match qui compte plus que les autres" - va faire du bien au moral des Marseillais, qui n'ont plus perdu en déplacement depuis dix matchs, Valentin Rongier est déjà tourné vers l'avenir et notamment un déplacement à Lens, prévu le 6 mai.

"C'était très important parce qu'on avait perdu cette deuxième place. On envoie un message et pour nous, c'est important de maintenir cette dynamique. C'était un match très abouti mais il faut qu'un revoit les images parce que tout n'était pas parfait. On a encaissé un but. Sur le terrain, on a senti qu'on était costaud." Deuxième de Ligue 1, un point devant les Sang & Or, l'OM doit avant cela se défaire d'Auxerre lors de la prochaine journée au Vélodrome (dimanche à 20h45) pour aborder le plus sereinement possible le choc de cette fin de championnat.