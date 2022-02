OM: Sampaoli déplore des "analyses de café" après la défaite à Nice

Jorge Sampaoli a de nouveau assumé ses choix tactiques critiqués après la défaite à Nice (4-1), mercredi en Coupe de France. Il regrette un manque d’analyse globale plus important que celles tenues au "café".

Le ton n’est pas monté. Mais Jorge Sampaoli, au visage toujours impassible sous son bonnet bleu, a bien fait savoir, ce vendredi en conférence de presse, qu’il ne partageait pas les critiques sur ses choix opérés mercredi lors de la défaite de l'OM à Nice (4-1) en quart de finale de la Coupe de France.

L’Argentin a de nouveau assumé d’avoir aligné les défenseurs centraux William Saliba et Luan Peres sur les côtés de la défense pour contrer "la très grande force de Nice" dans ce secteur. Il a tout de même consenti qu’il aurait peut-être lancé Pol Lirola s’il devait refaire sa composition d’équipe. Mais "Peludo" s’est surtout agacé du manque de réflexion globale uniquement guidé, selon lui, par le résultat négatif du match.

"Dans ce club, il faut gagner à tout prix et on ne se penche pas trop sur une analyse globale"

"Je ne regarde pas les critiques, ni les éloges. Je ne suis qu'une personne qui travaille pour que l'équipe gagne le prochain match. La stratégie que je mets en place dépend de notre prochain adversaire. On essaie de prendre les meilleures décisions pour chaque match. Des fois, ça marche, d’autres non. On sait très bien que dans ce club, il faut gagner à tout prix et on ne se penche pas trop sur une analyse globale, du jeu. Si on avait gagné ce match avec le même système, l’analyse aurait changé."

"En deuxième mi-temps, on a changé de système, souligne-t-il. William Saliba est repassé dans l’axe et Valentin Rongier à droite et on a quand même encaissé deux buts. On a eu le même comportement dans d'autres matchs pour des résultats différents. C’est lié à l’efficacité dans les deux surfaces. Ça ne change pas mon envie d’essayer de gagner à chaque match. Quand on ne gagnera pas, on sait très bien qu’il y aura des critiques pour tout le monde. Sur ce match, tous les buts sont liés au fait qu’on ait mal joué. On a perdu le ballon. C’est une analyse trop facile d’avoir des critiques sur un résultat. Pour moi, l'analyse est bien plus profonde et réelle que les analyses typiques de café."

L'OM se déplace dimanche à Metz (20h45) en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Pour faire changer le sens de ces avis contraires.