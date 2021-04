OM: Sampaoli donne des orientations sur le prochain mercato

A deux jours du déplacement à Montpellier pour le compte de la 32eme journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli, a livré quelques indices sur le prochain mercato du club olympien.

Mais où va l’Olympique de Marseille ? Difficile à dire alors que la saison 2020-2021 n’a pas encore livré toutes ses réponses. Après 31 journées de Ligue 1, l’OM est 6eme et peut encore rêver de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine. Mais alors que l’équipe phocéenne se déplacera à Montpellier samedi (21h) pour le compte de la 32eme journée, Jorge Sampaoli ne sait pas encore quelle sera l’enveloppe allouée au recrutement.

"Nous ne parlons pas de moyens nécessaires pour la saison à venir, a déclaré l’Argentin ce jeudi en conférence de presse. Nous réfléchissons à comment combler les besoins du club. Si cela doit passer par un volet économique, alors cette question doit d’adresser au propriétaire (Frank McCourt). Et si cette possibilité est impossible, il faudra être créatif pour avoir un effectif compétitif, autrement ce club doit avoir des joueurs de qualité, prêts à se battre."

"L'idée est d'avoir des joueurs de qualité"

A l’image de Florian Thauvin ou Michaël Cuisance, de nombreux joueurs sont en fin de contrat ou de prêt. La direction olympienne devra donc recruter et sans doute recruter malin, faute de moyens démesurés. C’est en tout cas ce qu’anticipe Jorge Sampaoli : "Si les moyens économiques, ou l’aspect créatif, ne sont pas là, qu’on ne peut pas renforcer l’équipe, en hommage à l’histoire du club, le projet sera voué à l’échec. Le plus important est d’être clair, expliquer ce qui peut se passer et ce que nous préparons. L'idée est d'avoir des joueurs de qualité et de recruter avec nos moyens. Nous n’aurons pas les moyens d’autres gros clubs, mais nous pourrons construire une bonne équipe, dans nos moyens."