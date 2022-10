OM: sensation au Vélodrome, Ajaccio inflige à Marseille sa première défaite en Ligue 1 cette saison

Grosse surprise au stade Vélodrome où l’AC Ajaccio, lanterne rouge de Ligue 1 avant cette journée, a infligé à l’OM sa première défaite de la saison en championnat (2-1), ce samedi lors de la 10e journée de championnat. Un coup d’arrêt à une semaine du Classique face au PSG et avant le déplacement au Sporting en Ligue des champions.

Un de chute pour l’Olympique de Marseille. Après un début de saison presque parfait en Ligue 1, l’OM a concédé son premier revers de la saison face à Ajaccio (1-2) ce samedi au stade Vélodrome. La lanterne rouge corse qui n’avait remporté qu’un match face à Brest a profité d’une équipe olympienne sans inspiration pour s’imposer grâce à Bevic Moussiti-Oko et un but contre son camp de Leonardo Balerdi. Dimitri Payet avait ouvert le score sur penalty, inscrivant son 100e but en Ligue 1.

Ce revers n’est pas bon signe pour Igor Tudor et ses hommes. Car la deuxième place au classement est désormais menacée par Lorient et Lens qui affronteront Brest et Lille dimanche. Elle ne met pas non plus les Marseillais dans de bonnes dispositions avant de se frotter successivement au Sporting mercredi en Ligue des champions et surtout au PSG dans une semaine au Parc des Princes.

Payet dans l’histoire

Quatre jours après son premier succès en C1 face au club portugais (4-1), l’OM, privé notamment de Jonathan Clauss et Mattéo Guendouzi (blessés), se met pourtant rapidement sur de bons rails avec un penalty transformé par un Dimitri Payet particulièrement ému après son but (1-0, 14e). Il s’agit de la centième réalisation en Ligue 1 du Réunionnais qui devient à 35 ans le premier joueur de l’histoire du championnat de France a passé le cap symbolique des 100 buts et 100 passes décisives (il en totalise 128) dans l’élite.

Balerdi plombe l’OM

Mais la joie des Phocéens est vite calmée par Bevic Moussiti-Oko, auteur de l’égalisation face à Ruben Blanco, titulaire dans les buts marseillais ce samedi après-midi (1-1, 25e). Un but pas immérité au vu de la prestation sans relief des Marseillais. Et ça ne s’arrange pas au retour des vestiaires. L’OM est refroidi d’entrée par les Corses. Sur un centre de Youssouf Koné, le malheureux Leonardo Balerdi pousse involontairement le ballon au fond des filets (1-2, 46e). Les entrées de Cengiz Ünder, Amine Harit et Bamba Dieng ne changent pas la physionomie d’une rencontre bien terne. L'OM s'incline et reçoit une petite bronca de ses supporters.

Un jour sans pour l’OM? Il faut le souhaiter car les joueurs d’Igor Tudor joueront gros la semaine prochaine avec un déplacement sur la pelouse du Sporting en Ligue des champions puis au Parc des Princes pour le Classique face au PSG.