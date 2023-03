OM-Strasbourg: "On aurait pu continuer à avancer", Clauss "frustré et énervé" par la fin de match

L’OM a concédé le nul dans les derniers instants face à Strasbourg, ce dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1 (2-2). Un scénario cruel qui laisse de gros regrets à Jonathan Clauss, le latéral marseillais.

Tout s’est écroulé en moins de deux minutes. Le temps pour Jean-Eudes Aholou d’inscrire un doublé dans les derniers instants du match entre l’OM et Strasbourg, ce dimanche au Vélodrome, lors de la 27e journée de Ligue 1 (2-2). Après avoir longtemps menés au score malgré l’exclusion précoce de Leonardo Balerdi, Marseille a laissé échapper une précieuse victoire en toute fin de match. De quoi agacer sérieusement Jonathan Clauss, qui n’a pas aimé l’attitude de son équipe dans le money time.

"Je suis frustré, énervé, forcément, a réagi le latéral phocéen sur Prime Vidéo. On fait une entame très moyenne, on prend ce rouge qui nous fait mal. On tient jusqu’à la mi-temps, même si Strasbourg a des situations intéressantes. On est sereins. En deuxième mi-temps, on redémarre bien, on est bien en place, on fait les choses intelligemment et on mène au score. On transforme ce qu’on a transformé. Et il arrive qui arrive. On change des choses à la fin, ça nous perturbe et nous déconcentre un peu. On prend ces deux buts coup sur coup, qui font très mal. Il y a beaucoup de frustration."

"On se plombe sur la fin"

"On aurait pu continuer à aller chercher de l’avant, a poursuivi l’international français. On s’est un peu recroquevillés sur nous-mêmes en se disant qu’on voulait conserver le score. Parfois, la meilleure façon de défendre, c’est d’avancer. Là, on a juste attendu et ça ne nous a pas réussi. Après, il y a des matchs où attend et rien ne passe, on dira que c’est très bien joué. Moi, je pense qu’on aurait pu continuer à avancer un peu. Mais voilà, c’est fait, c’est fait (…) C’est juste dommage qu’on se plombe sur la fin, parce que dans le contenu, l’envie et la concentration, on était quasiment là tout le temps. Il nous a manqué 5 minutes."