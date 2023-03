OM-Strasbourg: Balerdi exclu, Kolasinac blessé... ça se complique en défense pour Marseille

La défense marseillaise vit une soirée compliquée face à Strasbourg ce dimanche en Ligue 1 (2-2), alors que Leonardo Balerdi a été exclu dès la 29e minute de jeu et que Sead Kolasinac est sorti sur blessure, remplacé par Samuel Gigot tout juste remis de blessure.

Soirée compliquée pour l'OM face à Strasbourg. Les joueurs d'Igor Tudor ont concédé un match nul dans les dernières minutes, ce dimanche en Ligue 1 (2-2). Un match qui a laissé des traces dans la défense marseillaise. Les Phocéens ont dû composer sans Leonardo Balerdi, exclu, et Sead Kolasinac, sorti sur blessure.

Kolasinac est sorti en boitant bas

Le défenseur argentin avait déjà mis les siens dans une très mauvaise posture en se rendant coupable d'une faute sur Habib Diallo, alors que celui-ci partait seul au but. Agrippant avec ses mains l'attaquant strasbourgeois, Balerdi le fait tomber et écope d'un carton rouge en position de dernier défenseur (29e). Il devrait écoper d'une sanction d'au moins deux matchs auprès de la LFP.

Une absence qui se fera particulièrement ressentir alors que Sead Kolasinac pourrait lui aussi être indisponible lors des prochains jours. Le Bosnien est sorti à la 60e minute après avoir reçu un coup au genou. Il a quitté le terrain en boitant, aidé par deux membres du staff médical marseillais, remplacé par Samuel Gigot, lui-même revenant tout juste de blessure.

La situation compliquée de Bailly

Si les Phocéens n'ont joué qu'avec deux défenseurs depuis le carton rouge de Balerdi qui les a laissé à dix, il sera compliqué d'aligner une ligne de trois défenseurs lors du déplacement à Reims dimanche prochain. Igor Tudor devra s'appuyer sur Chancel Mbemba, titulaire et buteur contre le Racing, mais également deux hommes qui reviennent après une longue absence: Samuel Gigot (un mois, blessure à la cheville) et Eric Bailly (suspendu 7 matchs).

Le défenseur ivoirien, prêté par Manchester United, est dans une situation compliquée depuis son retour de blessure et joue très peu. Une option d'achat obligatoire pourrait être à l'origine de sa situation puisque si l'OM se qualifie en Ligue des champions et qu'il dispute la moitié des rencontres de Ligue 1, le club serait obligé de payer les 7 millions d'euros nécessaires à son recrutement. Et il ne reste que neuf matchs à Eric Bailly avant d'atteindre ce seuil.