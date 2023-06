OM: Tudor en dit un peu plus sur les raisons de son départ

Le départ d’Igor Tudor de l'OM a été officialisé devant la presse ce jeudi en début d’après-midi. Face aux médias, le technicien croate a - brièvement - expliqué les raisons de cette décision.

Il n’y aura pas de deuxième année pour le projet Tudor. Après seulement une saison sur la Canebière, le technicien croate va quitter l’Olympique de Marseille après la 38e journée de Ligue 1. Alors que la nouvelle avait fuité, elle a été officialisée par Pablo Longoria en conférence de presse ce jeudi en début d’après-midi.

En préambule, le président phocéen a indiqué qu’il s’agissait du choix du technicien croate. "On a accepté et respecté le souhait de notre coach de ne pas continuer l'aventure avec nous la saison prochaine, a assuré le dirigeant espagnol. On a analysé la saison et la suite, il a pris sa décision, on la respecte."

"Des raisons professionnelles et privées"

Dans la foulée, Tudor, arrivé en juillet 2022 après le départ fracassant de Jorge Sampaoli, a brièvement indiqué les raisons de son départ. "J'ai pris cette décision de partir pour des raisons professionnelles et privées. Je n'ai aucun accord avec un autre club, je ne pars pas parce que je suis fâché avec quelqu'un", a assuré l’ancien coach de l’Hellas Vérone.

"Je laisse le club dans une meilleure situation que quand je suis arrivé, à de nombreux points de vue et je pars fier, a-t-il poursuivi. C'était un honneur de passer un an dans un tel club, de faire partie de cette famille grandiose, avec des supporters qu'on voit peu, une énergie dans la ville particulière."

Selon Pablo Longoria, qui a échangé avec les journalistes en marge de la conférence de presse, il s’agit d’une démission de Tudor, ce qui signifierait sans indemnité de départ. C’est en tout cas la version du club. Désormais, les dirigeants olympiens vont devoir s’atteler à lui trouver un successeur. Ce dernier n’a pas encore été choisi. "On doit travailler lors des prochains jours", a indiqué Javier Ribalta, le directeur du football, en conférence de presse. Un nouveau chapitre doit désormais s'ouvrir.