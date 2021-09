OM: un entraîneur argentin a refusé d’intégrer le staff de Sampaoli

Dans une interview accordée à TNT Sports, Cristian Aran, promu récemment à la tête de Deportes Melipilla, club chilien, révèle avoir reçu une offre de Jorge Sampaoli pour intégrer le staff de l’Olympique de Marseille. Une offre qu’il a décliné pour des raisons personnelles.

Cristian Aran, qui connaîtra sa première expérience en tant que numéro 1 sur le banc de Deportes Melipilla, club de de première division chilienne, aurait pu intégrer le staff de l'OM. Dans une interview pour TNT Sports, il explique avoir reçu une offre de Jorge Sampaoli pour intégrer son équipe technique. Une offre qu’il a refusée pour des raisons personnelles.



"J'ai une grande estime pour lui. En fait, j'ai reçu une offre pour intégrer son équipe. J'ai refusé en raison d'une affaire familiale, ce qui me permet de dire que je n'ai pas résolu un problème de santé. Je l'ai connu toute ma vie car je vis dans une petite ville de 30 000 habitants. J'ai commencé à travailler avec Jorge, à faire des montages avec deux magnétoscopes, ce qui serait impossible à expliquer à un enfant de 12 ans aujourd’hui", déclare Cristian Aran.

Marseille, un début de saison convaincant

L’Olympique de Marseille réalise un très bon début de saison en Ligue 1. Les Olympiens sont invaincus avec trois victoires et un match nul mais avec un match en moins contre l’OGC Nice. Actuellement troisième avec 10 points, si les hommes de Jorge Sampaoli sont dans le coup pour la course à la Ligue des champions.



L’OM débute sa campagne européenne jeudi à 18h45 sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (sur RMC Sport). La Lazio Rome et Galatasaray complètent le groupe G considéré comme la poule de la mort de cette Europa League 2021-2022.