OM: un joueur positif au Covid, et un autre cas contact

L'OM, qui affronte Saint-Etienne ce mercredi soir (21h) en match amical, a annoncé un cas de Covid et un cas contact dans son effectif professionnel, sans donner de noms. Mais Kamara et Caleta-Car sont absents du groupe retenu par Sampaoli.

A onze jours de son début de saison en Ligue 1, sur le terrain de Montpellier, l'OM voit sa préparation estivale légèrement perturbée par le coronavirus. Alors qu'il doit affronter Saint-Etienne ce mercredi soir en match amical (21h), le club phocéen a annoncé dans la matinée "la détection d’un cas de Covid-19 et d’un cas contact au sein de son effectif professionnel".

Marseille précise qu'une procédure d'isolement a été mise en oeuvre pour les deux concernés, mais ne donne pas leurs noms. On remarque toutefois deux absences notables dans le groupe de 20 joueurs retenus pour la rencontre face aux Verts: celle de Duje Caleta-Car, et celle de Boubacar Kamara.

>>> La Ligue 1 en direct

Covid ou mercato ?

Le défenseur central croate et le milieu français sont-ils les deux éléments placés en isolement? C'est possible. Mais il se peut également que leur absence s'explique par d'autres raisons, dans la mesure où Caleta-Car et Kamara font partie des potentiels partants cet été.

Après son match contre Saint-Etienne, l'OM affrontera samedi soir Villarreal au Vélodrome, pour sa dernière rencontre de préparation. Jorge Sampaoli aura ensuite une grosse semaine pour préparer le déplacement à la Mosson.