OM: un loft mis en place, plusieurs joueurs écartés

Prêtés la saison dernière, Konrad de la Fuente, Jordan Amavi et Pol Lirola n’ont plus d’avenir à Marseille, comme l'avait annoncé la direction marseillaise. Selon La Provence, ces trois éléments s'entraînent en marge du groupe, et sont invités à se trouver un nouveau point de chute cet été.

Lorsqu’un nouvel entraîneur arrive, plusieurs joueurs mis de côté par le passé s’imaginent pouvoir redonner un nouvel élan à leur aventure. C’est sans doute le vœu de plusieurs éléments prêtés la saison passée par l’Olympique de Marseille.

Malheureusement pour trois d’entre eux, un avenir à Marseille semble être très compromis. Selon La Provence: Pol Lirola (prêté à Elche), Jordan Amavi (prêté à Getafe) et Konrad de la Fuente (prêté à l'Olympiacos) s'entraînent bien à l’écart du groupe et sont invités à se trouver un nouveau point de chute. Ces derniers ne sont pas parvenus à se mettre en valeur la saison dernière, et n’avaient pas été convoqués pour le match amical de l'OM remporté contre Nîmes.

L’OM met la pression sur ses indésirables

Un vrai coup de massue pour ces joueurs qui d’après La Provence étaient convaincus de pouvoir se montrer. Durant la présentation de Marcelino, le directeur du football de l’OM, Javier Ribalta, avait pourtant clairement montré la porte de sortie à Lirola, Amavi et de la Fuente en évoquant la situation des joueurs prêtés: "Isaac (Touré) va partir avec le groupe. Les autres ne devront pas rester avec nous. Le seul qui pourrait être avec nous est Pape Gueye."

Preuve de la forte volonté des Marseillais de se délester du salaire de ces trois éléments, le club n’a pas hésité à les envoyer s’entraiîner avec les jeunes, supervisés par un préparateur physique. N’ayant plus l’autorisation de se garer sur le parking réservé aux joueurs, les indésirables doivent stationner aux côtés des autres salariés.

Des portes de sortie ?

En situation d’échec depuis quelques mois, ces Marseillais pourraient avoir du mal à trouver un point de chute. Concernant Lirola, des clubs en Italie ont été contactés, mais des négociations concrètes n’ont pas encore été enclenchées. Même cas de figure quasiment pour Amavi qui, malgré l'intérêt de plusieurs clubs, n’a pas encore vu ceux-ci se matérialiser par une offre concrète.

Considéré comme un espoir au Barça, De la Fuente n’attire plus les foules. Il faut dire que l’Américain sort d’une saison presque blanche avec l’Olympiacos où il a seulement disputé 5 matchs (trois en championnat et deux en Ligue Europa).