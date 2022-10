OM: "Une horreur..." Payet raconte comment il se fait spoiler les résultats de Ligue 1 par Guendouzi

Dans un entretien accordé à Smaïl Bouabdellah pour Prime Vidéo, le meneur de jeu de l’OM, Dimitri Payet, reconnaît qu’il regarde énormément de matchs de football. Une passion dévorante pas toujours facile à vivre lorsqu’il est avec certains de ses partenaires, Mattéo Guendouzi en tête.

Ce n’est pas parce que Dimitri Payet a moins de temps de jeu sous les ordres d’Igor Tudor que le Réunionnais n’est plus impliqué. A 35 ans, le milieu de terrain offensif reste un joueur majeur et influent à l’OM. Un cadre toujours aussi passionné par le foot, son métier, lui qui s’apprête à intégrer, une fois sa carrière terminée, l’organigramme du club marseillais.

"Je regarde tout, a-t-il confirmé cette semaine lors d’un entretien à Smaïl Bouabdellah pour Prime Vidéo. Même mes coéquipiers me disent : 'Mais t’es sérieux de regarder ça ?' "Je leur dis : 'Ben oui les gars, j’aime le football, excusez-moi.'"

"Il nous saoule avec son Lorient, Mattéo"

Dimitri Payet peut bien s’excuser, ses partenaires ne le ménagent pas. Surtout à l’heure du multiplex le dimanche après-midi. "Ils me mettent la misère avec ça, sourit l’ancien Nantais. Ils savent que je ne veux pas avoir les résultats parce que je regarde les résumés." Et Payet de balancer des noms avec un petit sourire : "Mattéo en première ligne ! Rongier en deuxième. Il nous saoule avec son Lorient Mattéo (Guendouzi a joué avec les Merlus entre 2016 et 2018, ndlr). 'Lorient a marqué, 1-0.' Il te dit le buteur, la minute… Une horreur." Ce dimanche, Dimitri Payet aura au moins eu le temps de regarder tous les résumés de Ligue 1 avant de se frotter au PSG (20h45), pour le Classique du championnat au Parc des Princes.