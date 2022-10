OM: Payet révèle l’origine de sa coupe de cheveux étonnante

Depuis un peu plus d’un an, Dimitri Payet arbore deux couettes plutôt originales. Dans un entretien à Prime Vidéo, le Marseillais a expliqué l’origine de cette coupe de cheveux, qu’il fait uniquement les jours de match.

C’est une coupe de cheveux qui a longtemps beaucoup fait réagir les fans de football, amusés - pour les plus bienveillants - par la créativité du n°10 marseillais. Mais, comme l’a révélé Dimitri Payet au cours d’un entretien à Prime Video, cette originalité capillaire, que le Réunionnais arbore "uniquement les jours de match", a une histoire bien singulière.

"Veille de match OM-Villarreal (le 31 juillet 2021, ndlr), dernier match amical au Vélodrome la saison dernière, rembobine Payet. On est en train de rigoler à la maison avec les petits. Je dis à ma femme: ‘Fais-moi deux couettes, on va rigoler’. On se marre avec les petits et je leur dis: ‘Je suis capable de jouer comme ça demain, vous savez ?’ Ils me disent ‘mais non, tu n’es pas cap…’ Je fais mes couettes le lendemain, match de fou, je marque… Et là je dis: ‘On bouge plus, on change plus !’"

La superstition a fonctionné

"A la base, j’avais laissé pousser mes cheveux quand j’ai appris que ma femme était enceinte de ma fille, poursuit le Marseillais. Je lui avais dit que si j’avais les cheveux courts, elle allait jouer dans ses cheveux et pas dans les miens. Donc je couperai mes cheveux quand ma fille aura grandi et n’aura plus besoin de jouer dans les cheveux comme ça."

Au regard de la saison 2021-2022 qu’il a réalisée, l’international français a bien fait d’être superstitieux. À la suite de son but face à Villarreal en amical, Payet a enchaîné par un doublé sur la pelouse de Montpellier lors de la première journée de Ligue 1 (2-3) avant de réaliser l’une de ses meilleures saisons en carrière, avec 16 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues. Ça valait bien ces deux petits pompons.