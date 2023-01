"On a souffert", Messi le plus grand: Medina raconte comment il a vécu le sacre de l'Argentine

Après la victoire du RC Lens face au Paris Saint-Germain, le défenseur argentin Facundo Medina a eu quelques mots pour Lionel Messi, absent, et a raconté comment il a vécu le sacre mondial de l'Albiceleste, auquel il n'était pas loin de participer.

Facundo Medina aurait pu faire partie de la sélection argentine championne du monde, au Qatar, mais il a vécu le sacre de l'Albiceleste dans la peau d'un fan presque comme les autres. "J'avais ma famille ici avec moi pendant le Mondial, je l'ai vécu avec eux et c'était quelque chose d'incroyable", a-t-il expliqué après la victoire du RC Lens face au Paris Saint-Germain, dimanche soir à Bollaert.

"On a souffert, mais comme tous les supporters argentins, je suis plus qu'heureux de la façon dont ça s'est terminé, pour le groupe qui s'est formé aussi, a-t-il ajouté. Ca me rend heureux parce que j'ai joué avec une partie d'entre eux dans les catégories de jeunes, j'espère qu'ils vont continuer de cette manière."

"Il leur manquait le meilleur joueur du monde"

Sélectionné pour la première fois en 2020, Medina, originaire de Villa Fiorito, le quartier de Diego Maradona, a connu deux capes avec l'Albiceleste. Il a aussi été appelé en septembre 2022 pour deux matchs amicaux face à la Jamaïque et au Honduras, sans entrer en jeu. Les forfaits de dernière minute auraient pu lui offrir une place dans le groupe, mais c'est Juan Foyth qui lui a été préféré en défense.

Il y a quelques jour sur RMC, Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens, avait raconté la réaction de Medina après la victoire finale de l'Argentine. "On avait déjà un Facundo bien présent dans le vestiaire, même avant la victoire. Il en a remis une petite couche supplémentaire avec le beau drapeau argentin. Mais cétait plutôt sympa et on est heureux pour lui parce que je pense que les Argentins ont aussi mérité de remporter la Coupe du monde."

Après Lens-PSG, l'Argentin a d'ailleurs rendu un petit hommage à son compatriote Lionel Messi. "Il leur manquait le meilleur joueur du monde, sans aucun doute, a-t-il glissé à propos des Parisiens. Il faut profiter de lui et j'espère qu'il n'arrêtera pas de jouer." Au Parc des Princes, au mois d'avril, le défenseur lensois aura l'occasion de croiser la route de la Pulga, pour des retrouvailles sans doute chalereuses.