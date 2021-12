"On aurait dit un habitant du quartier", les coulisses de la venue de Nenê à la lucarne d’Evry

Nenê s’est rendu mercredi au quartier des Pyramides afin de relever le défi de la lucarne d’Evry. L’ancien joueur du PSG est resté plus d’une heure dans le 91. Le temps de saluer les habitants et d’échanger avec les jeunes du secteur. Dans une ambiance très conviviale.

Il a débarqué avec un large sourire, accompagné de sa femme et d’un ami. Nenê a profité de son passage en France pour faire un crochet par Evry-Courcouronnes mercredi après-midi. Dans le sud de la région parisienne. Accueilli par les grands du quartier des Pyramides, le Brésilien est venu relever le célèbre challenge de la lucarne. "Son entourage nous a contactés. Évidemment, on a dit oui. On ne peut pas refuser Nenê! De toute façon, on ne refuse personne ici", nous explique Malamine Sissoko, à l’origine de ce défi devenu viral.

Avant de tenter sa chance, l’ancien joueur du PSG et de Monaco, qui est resté une bonne heure sur place, a pris le temps de venir saluer les voisins. En grimpant dans les étages. "Il est passé chez mes parents. Il a discuté avec mon père, raconte ‘Mala’. Humainement, c’est un délire. C’est vraiment un bon. Il a la joie de vivre. Il était super à l’aise. Il n’a pas du tout fait la star. On aurait dit un habitant du quartier, qui vit là depuis vingt ans".

Huit ou neuf tentatives avant de réussir

Après avoir lassé ses baskets rouges sur les escaliers du bâtiment d’en face, le milieu de terrain de Vasco de Gama (deuxième division brésilienne), veste de suvêtement et jean cintré, s’est positionné face au carré de la place Jules Vallès, qui donne sur un local à poubelles. Il a alors mesuré la difficulté du challenge. "Il nous a dit que ce n’était pas facile, témoigne Malamine. Dès le premier coup, il a touché le rebord. On a tout de suite vu la précision de sa patte gauche. On sent que c’est un joueur pro."

Après huit ou neuf tentatives, Nenê a finalement trouvé le bon dosage, pour envoyer une frappe parfaite dans la lucarne. Un geste que le joueur de 40 ans a célébré en courant les bras levés entre les immeubles. Avant d’être rejoint par de nombreux jeunes pour sauter et chanter. Dans l’euphorie la plus totale. "Il y avait une certaine émulation dans le quartier. On ne reçoit pas un ancien n°10 du PSG tous les jours. C’était un spectacle brésilien", s’amuse "Mala", qui s’est occupé d’encadrer l’événement avec quelques anciens du coin. Sans service de sécurité particulier. "On assez d’expérience pour gérer ça maintenant. Ça s’est d’ailleurs toujours bien passé. Les gens d’ici sont respectueux, personne n’a peur de venir chez nous".

Après sa célébration démonstrative, Nenê est resté échanger et prendre des photos. Les plus jeunes, qui ne l’ont jamais vu jouer, en ont profité pour découvrir son CV. Mala, lui, a avancé ses pions pour la suite. En visant du lourd. "Je lui ai dit: ‘Aujourd’hui, c’est toi. Demain, c’est Neymar’. Il a rigolé en me répondant: ‘Imagine le monde qu’il va y avoir s’il vient!’".

Une autre star du foot attendue prochainement

Depuis qu’elle s’est fait connaître, la lucarne d’Evry a déjà vu passer d’autres stars du foot, comme Mehdi Benatia, Giannelli Imbula, Faitout Maoussa ou Ricardo Faty. Mais son co-fondateur révèle à RMC Sport qu’un autre grand nom va prochainement venir dans le 91. "Il a donné son accord. C’est un joueur qui a gagné la Ligue des champions", précise Malamine dans un sourire. Grand fan de Marseille, lui aimerait bien inviter aussi des joueurs de l’OM dès que possible. "Je n’ai pas de contact avec eux pour l’instant, regrette-t-il. Mais le rêve ultime, ce serait de faire venir Zidane!"

Nenê à Evry © La lucarne d'Evry

En attendant, la "fenêtre magique" attire tous les jours plus de curieux. Popularisée l’an passé, elle est apparue dans un clip de l’équipe de France au printemps dernier et, plus récemment, dans un spot Adidas pour l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Chez les amateurs de foot, c’est presque devenu une étape touristique. Certains viennent même de loin pour placer leur frappe. "Un jour, une famille de Marseille est passée, illustre Malamine. Ils étaient montés pour le week-end à Paris. Ils n’avaient pas beaucoup de temps et il faisait moche, alors le père a demandé à ses enfants de choisir entre la Tour Eiffel et la lucarne d’Evry. Et ils ont choisi de venir ici!"