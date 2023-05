"Paris va être champion", Lens ne veut pas croire au titre

Lens est revenu à un point de l’OM, 2e, et six de Paris, leader du championnat, après son succès à Toulouse (0-1) mardi. Mais les Sangs et Or ne croient pas au titre à l’instar de leur milieu Adrien Thomasson.

Lens a fait un grand pas vers la Ligue des champions en s’imposant à Toulouse (0-1), mardi en match en retard de la 33e journée. Les Sang et Or, 3es, comptent désormais huit points d’avance sur Monaco, 4e, et peuvent regarder encore plus haut. Ils sont ainsi revenus à une longueur de l’OM, 2e, qu’ils recevront samedi dans un choc incandescent à Bollaert (21h, 34e journée). Mais ils refusent de s’emballer à l’instar d’Adrien Thomasson.

"La première place n’est pas jouable pour moi"

"Pour l’instant, l’objectif, c’est toujours de sécuriser le podium, a rappelé le milieu de terrain. Après, on verra ce qu’il peut se passer, il reste cinq matchs. On sait que le prochain match sera un tournant important mais encore une fois, rien ne sera joué après le match de samedi."

L’ancien joueur de Nantes, Evian-Thonon-Gaillard, qui a rejoint Lens cet hiver en provenance de Strasbourg, freine aussi très fort au moment d’évoquer la possibilité de doubler le PSG, actuellement leader avec six points d’avances, et de s’offrir un incroyable titre.

"Elle (la première place, ndlr) n’est pas jouable pour moi, a-t-il lancé. Paris est loin devant, ils ont leur destin entre leurs mains. Ils vont être champions, ce n’est pas un objectif."

Thomasson ne veut pas croire à un effondrement des Parisiens, englués dans une crise sportive (trois défaites lors des six derniers matchs) et extra sportive (suspension de Messi pour un voyage non autorisé en Arabie saoudite). "Je ne sais pas ce qui se passe à l’intérieur du club", a souri Thomasson, interrogé sur les malheurs parisiens.