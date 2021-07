Euro 2021 : Mourinho dézingue l'équipe de France, "punie par le football"

Deux jours après la fin de l'Euro, José Mourinho a eu des mots très durs à l'encontre de l'"arrogante" équipe de France, favorite de la compétition mais éliminée en huitièmes contre la Suisse.

Deux semaines ont passé depuis la déroute de l’équipe de France face à la Suisse et son élimination en huitièmes de finale de l’Euro 2021, mais ce match n’en finit pas de faire couler de l’encre. Ce mardi, ça a été au tour de José Mourinho, de critiquer la performance des Bleus lors de la compétition. S’il a été élogieux à l’encontre des individualités françaises, le Portugais a été particulièrement virulent à l’encontre de Didier Deschamps et ses hommes.

"Un potentiel incroyable, sans comparaison possible"

"En étant arrogant, la France perdu la chance de remporter un nouvel Euro, d’être à la fois champion du monde et d’Europe, a tranché Mourinho au micro de talkSPORT. Il y a un potentiel incroyable dans cette équipe, sans comparaison possible avec les autres équipes. C’est une meilleure équipe que l’Angleterre, une meilleure équipe que l’Italie, mais le football les a punis. Et c’était mérité."

Pour le "Special One", les circonstances du match rendent inacceptables l’élimination des Bleus, sortis aux tirs au but après avoir mené 3-1. "Ils ont démarré le match contre la Suisse avec arrogance, ça s’est vu dans la manière dont ils ont joué, a-t-il poursuivi. Ils ont été menés, ils ont changé en cours de jeu, ont détruit la Suisse en 20 minutes de football magnifiques, en jouant peut-être le meilleur football du tournoi. Puis le football les a punis, pour la manière dont ils ont célébré, dont ils ont réagi, pour les changements de Deschamps."

Les choix de Deschamps critiqués

Le sélectionneur français en a pris pour son grade. Mourinho n’a notamment pas compris ses choix tactiques en fin de match, qu’il a jugé arrogants. "Griezmann pour Sissoko, c’est un changement qui est fait en pensant qu’on n’ira pas en prolongations", a-t-il reproché. Sissoko était en effet rentré sur le terrain à la 88e, pour apporter un peu d’assise défensive. Un choix perdant, puisque les Suisses avaient égalisé deux minutes plus tard. "La France ne peut blâmer qu’elle-même. C’était la meilleure équipe", a-t-il conclu.

Consultant pour talkSPORT sur l’intégralité de la compétition, le coach portugais a aussi reconnu, ce mardi, qu’il avait mal jugé Luke Shaw, le latéral de l’Angleterre, qu’il a eu sous ses ordres à Manchester United. "Parce que les gens pensent que je n'aime pas Luke Shaw, je dois dire qu'il a fait tournoi incroyable, a-t-il déclaré. Une finale fantastique. Aucune erreur défensive. Très solide."