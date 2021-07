Pierre Ménès règle ses comptes avec Hervé Mathoux et Nathalie Iannetta

Après avoir confirmé son départ de Canal+, Pierre Ménès s’en est violemment pris à Hervé Mathoux, avec qui il formait le duo phare de l’émission Canal Football Club. Il l’accuse de ne pas l’avoir défendu.

Pierre Ménès et Canal+, c’est terminé. Le consultant a confirmé son départ de la chaîne cryptée, ce lundi dans des interviews à l’AFP et Télé Star. Il était évincé de l’antenne depuis fin mars suite à la diffusion sur Canal+ du documentaire, "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste" sur le sexisme dans les rédactions sportives. Plusieurs séquences l’incriminaient et l’accusaient d’agressions sexuelles sur des journalistes.

"Quand il a fallu sortir ses c…, il n'y avait plus personne"

"J'ai voulu partir parce que ça fait quatre mois que je souffre énormément, a-t-il confié à Télé Star. Mon honneur a été sali. Je suis en dépression. Je ne me voyais pas retravailler avec des gens qui m'ont tourné le dos au pire moment. J'ai trop de fierté, je n'aurais pas pu."

Et Ménès ne retient pas les coups en fulminant contre Hervé Mathoux, avec qui il formait le duo star de l’émission à succès Canal Football Club. "Lui, il était là pour faire le beau quand j'étais malade (il avait subi une greffe du foie et du rein en 2016, ndlr) mais quand il a fallu sortir ses c…, il n'y avait plus personne, balance-t-il. Et le 'CFC', tel que je l'ai vécu cette année avec le flou autour de la Ligue 1, ne me donnait pas forcément envie de continuer."

Il a des projets et ne veut pas donner raison aux "pourris"

Il se paie aussi Nathalie Iannetta, ancienne journaliste de Canal+. "Elle a fait son pamphlet dans 'Le Monde', ajoute-t-il. Elle me dédouane sans le faire vraiment. Je n'oublierai jamais le coup de fil qu'elle m'a passé quand je me suis retrouvé au coeur du réacteur. Elle m'a dit: 'Démissionne, c'est ce que tu as de mieux à faire'. C'est la chose qui m'a fait le plus mal."

Interrogé sur la suite de sa carrière, Ménès confie vouloir tourner la page. "J'ai envie d'être libre, de passer à autre chose, d'oublier ces quatre mois horribles et douloureux", explique-t-il. "Je ne veux pas donner raison aux pourris qui ont cherché à me tuer, insiste encore le consultant. Je vais me reposer et leur montrer, à la rentrée, que Pierre est toujours là".

Il a quelques projets en tête comme celui de lancer sa propre plateforme "avec des vidéos, des textes, des notes, des pronostics, des analyses, des lives, Le Pierrot Face Cam..."