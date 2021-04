L’actrice Alice Belaïdi accuse Pierre Ménès d’insultes racistes et sexistes

Alice Belaïdi, actrice ayant notamment joué dans plusieurs séries Canal+, accuse Pierre Ménès d’insultes racistes et sexistes à son égard. Le célèbre consultant du Canal Football Club, qui fait l'objet d'accusations d'agressions sexuelles, est actuellement suspendu.

Pierre Ménès se retrouve de nouveau dans l'oeil du cyclone. Invitée sur Europe 1 ce lundi, l’actrice Alice Belaïdi assure avoir été la cible d’injures racistes et sexistes de la part du chroniqueur de l’émission Canal Football Club. La comédienne à l’affiche de plusieurs séries de Canal+ comme WorkingGirls ou Hippocrate a salué la libération de la parole depuis le mouvement #MeToo. Elle a alors révélé avoir elle-même été agressée verbalement dans le métier, notamment de la part de Pierre Ménès.

"On parlait de ce qui sort sur Pierre Ménès, a-t-elle resitué en référence à une conversation sur le journaliste, quelques instants plus tôt. Moi aussi, j’ai été victime de ‘sale bougnoule’, ‘salope’ de la part de ce mec-là. Je me dis, heureusement que la parole est enfin libérée pour nous les femmes et que ces mecs-là tombent. Ça suffit. #MeToo, ça ne peut que nous toucher, hommes et femmes. Beaucoup de mes potes hommes sont contents que ça sorte aussi parce qu’ils en ont marre d’être associés à ces mecs-là."

Cette nouvelle accusation lourde intervient deux semaines après la diffusion sur Canal+ du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste". Pointé du doigt dans le reportage pour des agressions sexuelles commises sur trois collègues féminines il y a quelques années, Pierre Ménès avait répondu aux questions de la journaliste Marie Portolano, elle-même visée par un geste déplacé de Ménès. Mais la séquence avait été coupée au montage, comme l'avait révélé le site Les Jours. Face au tollé suscité, le consultant s’était finalement défendu dans l’émission "Touche pas à mon poste", dans C8, chaîne du groupe Canal+.

Il avait alors présenté ses excuses, tout en dénonçant le torrent d'insultes et de menaces reçu sur les réseaux sociaux. "Pour tout ce qui s’est passé, j’ai de profonds regrets. Pour Francesca Antoniotti (qu'il avait embrassée de force, ndlr), Isabelle (Moreau, elle aussi embrassée de force) et Marie (Portolano, dont il avait soulevé la jupe sur le plateau du CFC). (…) Ma vie professionnelle a été jalonnée de filles. Je n’ai jamais eu de problèmes avec personne. C’est pour ça que je regrette l’image que certaines personnes me donnent. Je le vis mal, parce que ce n’est pas moi. Je ne suis pas comme ça et les gens qui me connaissent le savent. Mes proches savent très bien comment je suis."

Suspendu jusqu'à nouvel ordre par Canal+

"Ma femme me dit de faire attention à mon comportment, avait-il ajouté. Mais j’ai déjà modifié beaucoup de choses depuis un moment (…) Ce que je pouvais me permettre il y a cinq ou dix ans, je ne peux plus le faire. Et je le regrette parce que je me freine (…) J’ai beaucoup changé, ça fait quatre ans et demi. Je suis beaucoup plus économe, apaisé. On ne me reprendra plus jamais à faire des choses comme ça. C’est intolérable en 2021."

La semaine dernière, Ménès a publié de nouvelles excuses sur son compte Twitter. Depuis, la chaîne a annoncé sa suspension jusqu’à nouvel ordre et son absence lors de l’émission Canal Football Club, dimanche. Le jeu vidéo Fifa avait aussi annoncé la fin de sa collaboration avec Ménès qui était l’un de commentateurs du jeu. A la demande des syndicats de Canal +, le groupe a lancé "une analyse approfondie".