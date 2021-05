Marie Portolano "déplore" ce qui est arrivé à Pierre Ménès

Quelques semaines après l'affaire de la censure autour de son documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste", qui a débouché sur une suspension d'antenne de Pierre Ménès, Marie Portolano dit regretter le traitement subi par son ancien camarade du Canal Football Club.

L'histoire avait fait grand bruit, notamment au sein de la chaîne cryptée. Courant mars, Canal+ avait censuré un documentaire de Marie Portolano sur le sexisme dans le journalisme sportif, afin de protéger son chroniqueur vedette Pierre Ménès, mis en cause dans plusieurs affaires d'agressions sexuelles sur des collègues féminines.

Après diffusion de l'accablante séquence coupée au montage, puis tentative de défense extrêmement maladroite de sa part, Ménès avait fini par présenter ses excuses aux personnes concernées, et avait été écarté de l'antenne. Il n'est d'ailleurs plus réapparu dans l'émission Canal Football Club depuis.

Presque deux mois sont passés, et Portolano, désormais partie chez M6, est revenue sur l'affaire dans une interview à TV Magazine. En se disant désolée pour Pierre Ménès.

"Je suis contre la chasse à l'homme"

"S’il fallait enlever certaines scènes pour que ce film existe, j’étais d’accord, explique la présentatrice. Ce qui m’a dérangée, c’est que seules celles qui étaient incriminantes pour Pierre ont été montrées. Or, il y avait aussi des moments où nous avons un rapport très ludique durant lesquels il me demande: 'Explique-moi pourquoi on ne peut plus dire que vous êtes belles', et je lui explique comment il faut le dire."

Et Portolano d'évoquer son malaise sur l'emballement médiatique ayant suivi: "Je suis contre la chasse à l’homme! Mon ambition était de montrer un dysfonctionnement et de permettre à la société d’évoluer, donc je déplore ce qui est arrivé à Pierre. Je n’ai jamais souhaité ça. Que mon travail ait pu déchaîner quelque chose de négatif envers une seule personne m’a mise très mal à l’aise."

Plus globalement, la journaliste se satisfait tout de même que son projet soit devenu un sujet d'actualité et de débat. "J’avais envie d’apporter ma pierre à l’édifice et je pense avoir participé à la libération de la parole, estime-t-elle. Grâce à mon travail, certaines choses vont peut-être changer et j’en suis fière."